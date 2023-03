SRC-Nachwuchs feiert vier Titel

Viernheim. Für einige Aktive des Stemm- und Ringclubs (SRC) wurde es am vergangenen Wochenende erstmals in diesem Jahr ernst. In Heidelberg-Rohrbach standen die offenen badischen Landesmeisterschaften der A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend, D-Jugend, E-Jugend sowie für die Männer auf dem Programm. Insgesamt hatten sich 321 Athleten angemeldet. Der SRC Viernheim war mit neun Akteuren vertreten. Am Ende konnten sogar fünf Titel gefeiert werden.

Die Veranstaltung musste kurzfristig von Ladenburg in den Heidelberger Stadtteil verlegt werden, weil die Halle in der Römerstadt von der Gemeinde gesperrt worden war. Aber auch der AC Germania Rohrbach machte als Ausrichter in Zusammenarbeit mit dem Nordbadischen Ringerverband als Veranstalter seine Arbeit hervorragend. Entsprechend flott konnte das umfangreiche Programm auf den Matten abgespult werden.

SRC-Jugendtrainer Marco Schmitt (v.r.) mit den beiden frisch gebackenen C-Jugend-Landesmeistern Aril Malaj Elmas und Can Mahmut Bielawska. © SRC

Jason Church aus der A-Jugend landete in der Gewichtsklasse auf dem vierten Platz. Nach der Schulterniederlage gegen Falu Lowe (KSV Hemsbach) konnte Jason Church den nächsten Kontrahenten Ayean Kerem Emin (KSV Hemsbach) schultern. Der dritte Kampf dauerte nur 47 Sekunden, als Erik Schmal (ASV Daxlanden) die Matte als Sieger verließ.

Vizemeister der A-Jugend

Starke Auftritte bei den Titelkämpfen hatte A-Jugendringer David Jung (bis 71 Kilogramm), was mit der Vizemeisterschaft belohnt wurde. Trotz der Schulterniederlage zu Beginn gegen Ali Murtza (SV Weingarten) legte sich der Viernheimer mächtig ins Zeug. Seweryn Pindak vom RSC Sandhofen wurde technisch überlegen vorzeitig besiegt. Im Endkampf um Platz eins erwies sich dann aber Aasim Bicekuev vom ASV Ladenburg als zu stark.

Lehrgeld musste Bastian Moos bei der B-Jugend bis 44 Kilo bezahlen. Die Kämpfe gegen Gabriel Darii (KSV Ispringen), Danil Wittmann (ASV Ladenburg), Razvan Savva (KSV Ispringen) und Nickolas Babitsch (KSV Ispringen) wurden allesamt verloren.

Ganz oben auf dem Siegertreppchen der C-Jugend bis 56 Kilo stand dagegen Aril Malaj Elmas nach zwei Siegen. Dem Erfolg gegen Marvin Geiß (KSV Kirrlach) nach nur 23 Sekunden Kampfzeit folgte ein knapper Punktesieg mit 12:10 gegen Yusuf Solmaz von der SVG Nieder-Liebersbach.

Auch Can Mahmut Bielawska holte sich den Meistertitel. Er war bei der C-Jugend bis 64 Kilo angetreten. Er beförderte seine beiden Konkurrenten vorzeitig auf die Schultern. Da wollte Amando Bielawska bei der D-Jugend (bis 46 Kilo) nicht nachstehen und gewann beide Vergleiche mit Olga Krell vom RSC Schönau auf Schulter.

Mit Philipp Böhm (E-Jugend bis 33 Kilo) konnte die Viernheimer Delegation einen weiteren Landesmeister feiern. Gegen Süleyman Yalcin (KSV Kirrlach) endete der Kampf nach 1:54 Sekunden beim Stand von 18:2 aufgrund Technischer Überlegenheit zugunsten des SRC-Talents. Auch Ruslan Krell (RSC Schönau) hatte den Aktionen des Viernheimers nichts entgegenzusetzen und musste bei einem 4:20-Rückstand vorzeitig von der Matte.

Ein erster Platz bei den Senioren

Der Stemm- und Ringclub kann sich aber nicht nur auf seinen Nachwuchs verlassen. Bester Beweis war einmal mehr Sebastian Schmidt, der in der Gewichtsklasse bis 92 Kilo ins Rennen gegangen war. Der 23-Jährige beherrschte seine Gegner Martin Kogler (KSV Götzis), Maximilian Schäfer (KSV Malsch), Pascal Heidenreich (RSC Schönau) und Emin Güngür (AC Eiche Hanau) nach belieben und beendete alle Kämpfe vorzeitig.

Nicht so gut lief es für Mustafa Gardov in der Klasse bis 97 Kilogramm. Nach Niederlagen gegen Nenad Jankulov (TSVgg Stuttgart Münster), Milad Machsudi (KSV Schriesheim) und Etienne Wyrich (SV Weingarten) konnte im Kampf um Platz fünf gegen Osman Osmanov vom RSC Sandhofen ein Aufgabesieg gefeiert werden. JR