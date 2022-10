SRC gewinnt zweiten Kampf in Folge

Viernheim. Die 85 Kilometer weite Fahrt nach Bad Kreuznach hat sich für die Athleten des Stemm- und Ringclubs (SRC) Viernheim gelohnt. Die Südhessen gewannen den Kampf bei den Wrestling Tigers Rhein-Nahe nämlich knapp mit 15:13 und feierten auf dem Heimweg gemeinsam mit den Fans im Bus den zweiten Sieg der noch jungen Zweitligasaison ausgelassen. Durch diesen Erfolg kletterte die Riege von Trainer Michael Böh auf Platz vier, während Bad Kreuznach jetzt Rang fünf einnimmt.

Dabei verlief der Auftakt wenig erfolgversprechend, denn SRC-Talent Nils Gerber musste im Freistil bis 57 Kilogramm gegen den erfahrenen Mohamed Eslen bereits nach 3:56 Minuten Kampfzeit eine Schulterniederlage quittieren. Im folgenden Schwergewicht bis 130 Kilo konnte Adam Varga im griechisch-römischen Stil gegen Ralf Böhringer mit einem deutlichen 6:0-Punktsieg den Rückstand der Viernheimer etwas reduzieren.

Cristian Vagiunic war es anschließend, der im Griechisch-römisch bis 61 Kilo mit dem umkämpften 8:5-Erfolg über Ahmed Alfaraj den Viernheimer Anhang erneut jubeln ließ. Denkbar knapp die Niederlage von Sebastian Schmidt gegen Erhan Georghe im Freistil bis 98 Kilo. Beim Schlussgong stand es nach Punkten 5:5, die entscheidende Wertung hatte allerdings Georghe erzielt und bekam dafür einen Mannschaftszähler. Gleich drei Zähler für den SRC holte Richard Vilhelm im Freistil bis 66 Kilo. Gegen Dumitru Tonu gewann der Viernheimer Neuzugang deutlich mit 9:0 und bescherte seinem Team drei wertvolle Punkte. Zur Pause stand es 7:5 für die Gäste aus Südhessen. Florian Scheuer konnte den Vorsprung danach nur um einen Zähler ausbauen, was letztendlich aber noch wertvoll werden sollte.

Spannung bis zum Schluss

Gegen Vasili Taran hieß es im Griechisch-römisch bis 86 Kilo nach dem Schlussgong 5:5, diesmal aber hatte der Viernheimer das bessere Ende für sich. Pascal Hilkert packte durch den deutlichen 18:6-Erfolg gegen Jason Partenheimer (GR/71 Kilo) drei weitere Zähler auf das Mannschaftskonto und ließ den Anhang vom zweiten Auswärtssieg in Folge träumen. Ernüchternd dann die deutliche Niederlage durch technische Überlegenheit für Matthias Schmidt, der im Freistil bis 80 Kilo gegen Davit Tlashadze mit 1:17 vorzeitig die Segel streichen musste. Als danach auch Arkaduisz Böhm sein Gefecht im Freistil (75 Kilo) gegen Stefan Tonu mit einer Schulterniederlage abgeben musste, stand die Begegnung mit 13:11 plötzlich wieder Spitz auf Knopf, mit leichten Vorteilen für die Hausherren.

Jetzt lag es im abschließenden Kampf des Abends an Alexandru Dosoftei, die Partie noch einmal zu drehen. Gegen Vladislav Ivanov zeigte der Viernheimer im Griechisch-römisch bis 75 Kilogramm keine Nerven und sorgte nach 3:45 Minuten durch den Sieg wegen technischer Überlegenheit für klare Verhältnisse. Anschließend wurde er von seinen Mannschaftskameraden unter einer Jubeltraube selbst auf die Schultern gelegt.

Am Samstag, 15, Oktober, ist der SRC um 19.30 Uhr in der heimischen Waldsporthalle Gastgeber gegen den SVS Hallbergmoos. Das Team aus Bayern belegt derzeit mit zwei Punkten den vorletzten Tabellenplatz, was die Viernheimer zu den Favoriten macht.

Die zweite Mannschaft des Stemm- und Ringclubs kassierte am vergangenen Wochenende beim Tabellenführer Sportverein Germania Weingarten 2 die erwartete Niederlage, die mit 8:31 recht deutlich ausfiel. Auf Viernheimer Seite konnten lediglich Finn Strohmer gegen Laurenz Hilverling (GR/71 Kilo) und Sezgin Koc mit einem Schultersieg im freien Stil bis 80 Kilo gegen Christian Wagner gewinnen. JR