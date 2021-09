SRC-Coach Michael Böh: Reilingen kann kommen

Viernheim. Die Viernheimer Ringerfamilie fiebert dem Start in die erste Bundesliga am kommenden Samstag mit großer Vorfreude entgegen. Das war beim Saisoneröffnungsfest am Wochenende deutlich zu spüren, als es Informationen aus erster Hand gab und die Athleten vorgestellt wurden. Die Anhänger des Stemm- und Ringclubs gehen ebenso optimistisch in die erste Saison im Oberhaus wie die Verantwortlichen. Der neue SRC-Coach Michael Böh sieht seine Riege gut aufgestellt und sagt: „Reilingen kann kommen!“ Dass der SRC auch noch 125-jähriges Jubiläum feiert, rundete die Feier ab.

Bei herrlichem Wetter hatten sich zahlreiche Ringerfreunde auf dem Gelände vor Roländer’s Foodtruck in der Werner-von-Siemens-Straße eingefunden, um sich bei der Moderation durch Francesco Limonciello auf das Abenteuer erste Bundesliga einzustimmen. Für den SRC-Vorsitzenden Peter Neuß soll es aber kein finanzielles Wagnis werden. „Sportlich wird es sicher spannend. Weil uns aber fast alle Sponsoren trotz Corona treu geblieben sind und sogar weitere Unternehmen hinzugekommen sind, ist die Bundesliga kein Drahtseilakt.“ Wohin die Reise geht, konnte Neuß nicht sagen. „Das ist für alle eine tolle Sache, ich freue mich auf die Kämpfe. Natürlich war im Vorfeld in sportlicher wie organisatorischer Sicht viel zu erledigen, aber spätestens, wenn am Samstag angepfiffen wird, ist diese Arbeit vergessen.“

Für den sportlichen Teil ist weiterhin Sascha Niebler verantwortlich, dem es gelungen ist den Stamm der Aufstiegsmannschaft zusammen zu halten. „Dann galt es das Team sinnvoll zu ergänzen. Weil in der Bundesliga jeder Ringer eine Punktzahl hat, die sich nach den bisherigen Leistungen richtet, musste genau gerechnet werden, um die vorgegebene Gesamtzahl für die Mannschaft nicht zu überschreiten“, erklärte Niebler.

Ob es am Ende mit dem Klassenerhalt klappt, konnte Niebler natürlich nicht zusagen. „Wir werden unseren Blick eher auf die einzelnen Kämpfe und die Entwicklung der Sportler richten. Schließlich hat man bei uns die seltene Gelegenheit, in der Bundesliga gegen erstklassige Konkurrenten zu ringen. Das trifft auch auf unsere Fans zu, die erstmals Bundesligaluft schnuppern werden.“ Um in der ersten Liga zu blieben, muss man in der Staffel Platz vier von sechs belegen. Dann wäre man für die Play-offs qualifiziert.

Der neue Trainer Michael Böh strahlte Zuversicht aus. „Wir konnten als Bundesligist während der Pandemie gut trainieren. Nach den Grundlagen ging es auf der Matte um die Spezialisierung. Vorteilhaft waren dabei unsere drei Brüderpaare, die uneingeschränkt miteinander trainieren konnten. Alle waren mit großen Eifer bei der Sache und werden in den Kämpfen sicher über sich hinaus wachsen.“ Außerdem setzt Böhm auf das Publikum als elften Mann.

Kartenverkauf läuft

Beim Saisoneröffnungsfest gab es auch aktuelle Informationen, wie man an Eintrittskarten kommt, aber auch was zu tun ist, um in die Halle zu kommen. Es stehen maximal 650 Plätze zur Verfügung, die ersten Tickets wurden am Samstag verkauft.

Außerdem ehrten Peter Neuß und Sascha Niebler mit Matthias Schmidt, Pascal Hilkert, Julian Scheuer, Xenia Paul, Maurice Tandler und Nico Heinzelbecker ihre zuletzt bei nationalen Wettbewerben und den Kaderturnieren erfolgreichen Ringer. Als Belohnung gab es eine kleine finanzielle Anerkennung.