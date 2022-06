Sprung aufs Siegertreppchen knapp verpasst

Viernheim. Bei den hessischen Leichtathletik-Meisterschaften der U20 in Gelnhausen war der Viernheimer Turnverein (VTV) mit drei Startern vertreten. Obwohl am Ende für jeden persönliche Bestwerte zu Buche standen, reichte es nicht zum Sprung auf das Siegertreppchen.

Lukas Gröning verfehlte mit persönlicher Bestleistung von 11,51 Sekunden im Zwischenlauf über die 100 Meter das Finale der sechs besten Sprinter denkbar knapp, wurde am Ende Siebter. Auch Lazar Petkovski stellte im Vorlauf mit 12,21 Sekunden eine persönliche Bestmarke auf, unterm Strich reichte diese Zeit aber nur für Platz 23. Den Meistertitel holte sich Juan-Sebastian Kleta vom gastgebenden TV Gelnhausen in 10,51 Sekunden.

Auch über die 200 Meter waren die beiden Sprinter am Start. Lukas Gröning bewältigte diese Strecke in 23,63 Sekunden, was persönliche Bestleistung und Platz neun bedeutete. Lazar Petkovski konnte sich auf 25,57 Sekunden steigern und wurde Fünfzehnter. Im Finale siegte Finn Kohlenbach vom TV Königswinter in 21,74 Sekunden.

Beim Diskuswerfen mit der 1,75 Kilo schweren Scheibe vertrat Nils Tegethoff die Viernheimer Farben. Seine Weite von 33,51 Metern bedeutete persönliche Bestleistung und Rang sechs. Aufgrund der derzeitigen eingeschränkten Trainingsbedingungen, verursacht durch die Regenerationsmaßnahmen am Rasenplatz des Waldstadions, die in der Hauptsaison der Leichtathleten durchgeführt werden, war zuletzt kein Wurftraining möglich. Hessenmeister wurde mit deutlichem Abstand Marius Karges von Eintracht Frankfurt mit überragenden 62,27 Metern. JR