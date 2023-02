Sprinter erreichen das Finale

Viernheim. Für Elias Maurer stand bei den Süddeutschen Meisterschaften die letzte Standortbestimmung vor den nationalen Titelkämpfen an. Die Leichtathleten des TSV Amicitia Viernheim erzielten bei den Wettkämpfen in Sindelfingen zwei Finalplatzierungen.

Maurer, der eigentlich in der Jugend U20 startet, zeigte in der Männerkonkurrenz bereits über 60 Meter sein Potenzial. Seine 7,12 Sekunden aus dem Vorlauf bestätigte er in der Zwischenrunde (7,13 Sekunden). Damit reihte sich der Viernheimer auf Rang 23 ein. Noch besser lief es für Maurer über 200 Meter. In 22,30 Sekunden qualifizierte er sich souverän für das Finale. Auf der engen Bahn zwei laufend konnte er dennoch mit den starken Gegnern mithalten und sprintete in 22,37 Sekunden auf den fünften Platz.

Rang sieben in der Vorrunde

Trainingspartnerin Sila Sönmezcicek verpasste den Frauen-Endlauf über 60 Meter nur knapp. Nach 7,91 Sekunden im Vorlauf steigerte sie sich im Halbfinale auf 7,75 Sekunden. Für einen Platz unter den besten Acht fehlten elf Hundertstelsekunden. Über die Hallenrunde war ihr das Finalticket dann aber nicht zu nehmen. 25,41 Sekunden bedeuteten Rang sieben in der Vorrunde. Zwar konnte sich Sönmezcicek zeitlich im Endlauf nicht verbessern, ließ jedoch noch eine weitere Konkurrentin hinter sich. In 25,49 Sekunden wurde sie Sechste.

Die beiden weiteren Viernheimer Starterinnen Chantal Schramm (Frauen) und Alesia Gojani (Jugend U18) schieden jeweils im Vorlauf über die kurze Sprintdistanz aus. Schramm überquerte die Ziellinie nach 8,27 Sekunden (56.), Gojani lief 8,58 Sekunden (54.).

Parallel zu den Süddeutschen Meisterschaften nahmen einige Viernheimer Leichtathleten am Hallensportfest der MTG Mannheim teil. Tyrese Stewart (M15) überzeugte über die 60-Meter-Sprintstrecke und schnappte sich in 7,50 Sekunden den Tagessieg. Zusätzlich konnte er seine persönliche Bestleistung im Weitsprung auf 5,44 Meter steigern, was ihm Rang drei in der Konkurrenz einbrachte.

Niklas Fast (M15) sprintete in 8,49 Sekunden auf Platz 14. Die 800 Meter bewältigte er in 2:42,78 Minuten und freute sich Rang zwei. Chiara Heimberger (W15) verbesserte ihren persönlichen Rekord über 60 Meter auf 8,78 Sekunden und wurde damit Zwölfte. Nach neuer Bestzeit im Vorlauf (8,70 Sekunden) lief Carmela Sibilla im Finale der W14 in 8,81 Sekunden auf Rang sieben. Besonders knapp wurde es bei Luis Heimberger (U18). In 7,61 Sekunden verpasste er den Sieg um nur zwei Tausendstelsekunden. In der U20 zeigte Henrik Meister mit 7,48 Sekunden und Platz zwei im Vorlauf Ambitionen auf den Sieg. Ein Fehlstart im Finale verwehrte ihm allerdings die Chance, um Platz eins zu laufen.

Maya Heidemann und Marlene Schinagl konnten dagegen ihre Form im Endlauf der weiblichen U20 abrufen. Schinagl wurde in 8,74 Sekunden Vierte. Heidemann gewann mit Bestleistung von 8,30 Sekunden. Und auch über 200 Meter sicherte sie sich in 27,62 Sekunden den Tagessieg. cm