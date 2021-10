Sprechtag für Gründer

Viernheim. Wer eine freiberufliche Existenz begründen möchte, kann sich Mittwoch, 27. Oktober, 10 bis 17.10 Uhr vormerken. Das Institut für Freie Berufe Nürnberg (IFB) bietet im Viernheimer Rathaus Einzelberatungen an. Eine Anmeldung ist erforderlich. Auf Wunsch werden Teilnahmebestätigungen ausgestellt.

Der Wirtschaftsförderung Viernheim bringt in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH eines der führenden Forschungs- und Beratungseinrichtungen für Freie Berufe nach Viernheim. Als Experten der Freien Berufe informieren sie in einstündigen Einzelberatungen über die Besonderheiten der Niederlassung in einem freien Beruf, die Bestimmungen der Freiberuflichkeit und allgemeine Fragen der Gründung.

Gefahren- und Fehlerquellen

Anmeldungen sind online beim Institut unter ... Anmeldungen sind online beim Institut unter http://ifb.uni-erlan gen.de/veranstaltungen/ vorzu nehmen. Weitere Auskünfte zum Sprechtag gibt Andrea Perl-Morea telefonisch unter 0911/235 65 22.

Insbesondere besteht die Möglichkeit, das eigene Gründungsvorhaben zu besprechen und typische Gefahren- und Fehlerquellen aufzuzeigen. Im Beratungsgespräch geht es um Themen wie umsatzsteuerliche Aspekte bei der Kleinunternehmerregelung, die Berufshaftpflicht, die freiwillige Arbeitslosenversicherung für Selbstständige oder die Beantragung des Gründungszuschusses. Ebenso werden Themen wie die Scheinselbstständigkeit und der Freiberuflerstatus angesprochen. Die genaue Unterscheidung von Freien Berufen und Tätigkeiten im gewerblichen Bereich sowie die sogenannte „gemischte Tätigkeit“ ist laut Pressemitteilung eine wichtige Voraussetzung für die Anmeldung der selbstständigen Tätigkeit. Für Angehörige der Freien Berufe gelten einige Besonderheiten. Gemeinsam ist bei allen zunächst die Freiheit von der Gewerbesteuerpflicht und die vereinfachte Gewinnermittlung.

Die Teilnahmegebühr für das Beratungsgespräch beträgt 35 Euro, sie ist für Interessierte aus dem Kreis Bergstraße kostenfrei. Die Gebühr übernimmt die Wirtschaftsförderung Viernheim. red

