Sprechstunde bei Scheidel

Viernheim. Am Mittwoch, 22. Februar, findet in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr die nächste Bürgersprechstunde von Dezernent Jörg Scheidel statt. Die Bürgersprechstunde kann entweder persönlich im Dienstzimmer (Rathaus, 1. OG, Zimmer 117), telefonisch oder per Videokonferenz wahrgenommen werden, teilt die Stadt mit. Eine vorherige Terminvereinbarung mit dem Sekretariat (Sandra Funk, Telefon 06204/98 82 46) ist jedoch erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Erste Stadtrat ist verantwortlich für das Dezernat II, welches das Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt als auch das Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung sowie den Bereich Stadtentwässerung umfasst. Zudem hat er den Vorsitz der Betriebskommission Stadtbetrieb inne. Alle Viernheimer Bürgerinnen und Bürger sind zur Sprechstunde eingeladen. red