Viernheim. Lena Dieter ist mit der Sportplakette des Landes Hessen ausgezeichnet worden, der höchsten Auszeichnung des Landes Hessen für verdiente Persönlichkeiten aus der Welt des Sports. Die Viernheimerin wird damit für ihre herausragenden Leistungen im Para-Triathlon geehrt.

Die bronzefarbene Plakette ist inzwischen bei der 23-Jährigen zuhause angekommen – eine offizielle Feierstunde mit Übergabe findet Corona-bedingt nicht statt. „Ich fühle mich geehrt und weiß das sehr zu schätzen“, freut sich Lena Dieter über die Ehrung. Sie kennt das Gefühl. Schon 2012 hat sie die hessische Sportplakette als Mitglied der Damen-Schwimmstaffel des hessischen Behinderten- und Rehabilitationssports erhalten.

Sportplakette Die höchste sportliche Auszeichnung des Landes Hessen wird jährlich verliehen. Die Ehrung gibt es seit 1970. Die Plakette symbolisiert olympisches Feuer und Lorbeerblatt. Sie ist 15 Zentimeter hoch und aus Bronze. Ausgezeichnet werden jährlich bis zu zehn Personen oder Mannschaften und bis zu fünf Trainerinnen oder Trainer, die sportliche Höchstleistungen erzielt haben und durch ihre sportliche Haltung Vorbild sind. Weiterhin werden bis zu fünf Personen geehrt, die sich in langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit insbesondere um die Jugend- oder Breitenarbeit verdient gemacht haben. Neben Lena Dieter, die nach 2012 nun doppelt ausgezeichnet ist, hat auch Hans Zwanziger vom TV 1893 Viernheim 2013 die höchste Auszeichnung des Landes erhalten. su

2020 wird Lena Dieter insbesondere für ihre nationalen und internationalen Erfolge der zurückliegenden Jahre im Bereich Para-Triathlon geehrt. Die Sportplakette geht an Sportler „zur Anerkennung hervorragender sportlicher Leistungen und zur Anerkennung besonderer Verdienste um den Sport in Hessen“, wie es im Erlass zur Verleihung heißt. Die sehbehinderte Triathletin hat seit 2012 durchgängig die deutsche Meisterschaft über die Sprintdistanz gewonnen und sieben Titel über die Supersprint-Distanz gesammelt. Dazu kommen ein nationaler Titel über die Kurzdistanz, ein Sieg beim Worldcup-Rennen in Besançon im Jahr 2017 sowie ihr größter Erfolg: der Gewinn der Bronzemedaille bei den Europameisterschaften 2017 in Kitzbühel.

Die Sportplakette wird üblicherweise bei einer Feierstunde des Innenministeriums überreicht. „Ich bedauere sehr, dass durch die anhaltende Coronavirus-Pandemie eine persönliche Verleihung und Würdigung in diesem Jahr nicht stattfinden kann“, schreibt der Hessische Minister für Inneres und Sport, Peter Beuth, an die Preisträgerin. Auch Lena Dieter wäre gern zu einer Feier gefahren: „Es wäre schon cool gewesen, vor Ort zu sein und auch andere Sportler kennenzulernen. Aber natürlich geht es diesmal nicht anders.“

Lena Dieter kam 2002 über ihre Mutter zum Triathlon beim TSV Amicitia Viernheim. Den sportlichen Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen absolviert sie in Wettkämpfen mit einem Guide, der sie führt. Auch im Training ist Dieter oft auf einen Partner angewiesen, der sie – meist durch ein Gummiband am Handgelenk verbunden – leitet. Lena Kämmerer und Delia Blaess, beide ebenfalls groß geworden bei den TSV-Amicitia-Triathleten, sind die aktuellen Wettkampfguides. Trainiert wird sie von Stefan Haas, der FSJler Benedict Schnitzler unterstützt sie bei vielen Trainingseinheiten.

Die 23-Jährige steht außerdem im Nachwuchskader Para-Triathlon der Deutschen-Triathlon-Union und wird durch den Bundestrainer Tom Kosmehl betreut. Lena ist auch Teil des „Team Tokio“ der Metropolregion Rhein-Neckar, denn aktuell arbeitet sie auf ihr großes Ziel hin: die Paralympics in Tokio. Bevor es nach Japan geht, muss aber erst noch die Qualifikation klappen. „Es ist im Moment noch unklar, welche Rennen wir machen können“, muss die Paratriathletin die Corona-Entwicklung abwarten. „Aktuell geplant sind die Weltmeisterschaften Anfang Mai in Mailand und drei Weltcup-Rennen in Besançon, La Coruña und Leeds.“