Sportlicher Ehrgeiz und Brauchtum

Viernheim. Das Jahreswechselschießen ist für die Viernheimer Sportschützen eine wichtige Veranstaltung, welche sportliche Leistung mit Brauchtum verbindet. Vor und nach dem Jahreswechsel findet der Wettkampf um die begehrte Ehrenscheibe aus Holz mit der aufwändigen Bemalung statt, die später dann – versehen mit dem Namen des Spenders und des Gewinners – im Schützenhaus aufgehängt wird. Diese in vielen Schützenvereinen verankerte Tradition erfreut sich auch im SSV Viernheim großer Beliebtheit, so dass an den Wänden des Schützenhauses der Platz für die Ehrenscheiben langsam knapp wird. Dieses Jahr hatte Norbert Sudra die Scheibe gespendet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um an dem Finalschießen auf die Ehrenscheibe teilnehmen zu können, müssen sich die Teilnehmer im Vorfeld qualifizieren. Hierzu wird verlangt, dass eine Scheibe mit drei Treffern in die Zehn beschossen wird. 21 Schützen hatten sich mit ihren Ordonanzgewehren beteiligt und ihr Können auf den neuen 100-Meter-Ständen des Vereins unter Beweis gestellt. In 85 Durchgängen mit je vier Qualifikationsscheiben (insgesamt 340 Scheiben) konnten sich elf Schützen für das Finale qualifizieren.

Wie man dem Trefferbild entnehmen kann, war dieses Jahr die Entscheidung so knapp wie nie zu vor: Die Schützen Matthias Bohnen, Wolfgang Riedel und Ralf Dalhäuser hatten alle das Zentrum getroffen. Nur nach exakter Vermessung konnte Ralf Dalhäuser als Sieger ermittelt werden, der die begehrte Scheibe aus den Händen von Engelbert Merling, dem Organisator des Jahreswechselschießens, und von Spender Norbert Sudra entgegen nehmen.

Für die erfolgreichen Schützen aus der Qualifikationsrunde gab es Sachpreise. Wie in den Jahren zuvor auch, lobten alle Teilnehmer und Zuschauer die perfekte Organisation durch Engelbert Merling, der dabei tatkräftig von Karl Bussalt unterstützt wurde. Mit dem Gewinn der Scheibe kann der erfolgreiche Gewehrschütze Ralf Dahlhäuser an seine Erfolge aus früheren Jahren anschließen, da schon einige Ehrenscheiben mit seinem Namen im Schützenhaus hängen. red