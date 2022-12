Sportler machen Pause

Viernheim. Der Familiensportpark West in Viernheim bleibt vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und am 1. Januar geschlossen. An anderen Tagen stehen der Sportpark und die Nutzung der dort befindlichen Bewegungsangebote allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern kostenfrei zur Verfügung. Aktuell gelten die regulären Winter-Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 18 Uhr.

Das Viernheimer Waldstadion ist in der Zeit vom 22. Dezember bis einschließlich 8. Januar geschlossen. Ab Montag, 9. Januar, steht das Waldstadion wieder für den Vereins- und Schulsport zur Verfügung. Zudem gibt es für Hobbyläufer die Möglichkeit, montags und mittwochs von 18 bis 20 Uhr zu trainieren (in den Wintermonaten bei Flutlicht). Zu den anderen Zeiten ist die Nutzung den Schulen und Vereinen vorbehalten.

Bei Schnee und Glatteis kann es zusätzlich zu vorübergehenden Schließungen des Waldstadions kommen. red