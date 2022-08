Sportgericht kassiert Kreispokal-Sieg ein

Viernheim. Am vergangenen Wochenende wurde die zweite Runde im Fußball-Kreispokal Mannheim ausgetragen, allerdings ohne die SG Viernheim. Die Orangenen hatten sich zwar durch einen souveränen 7:2-Erfolg bei der zweiten Mannschaft der Spvgg. Wallstadt qualifiziert, der Sieg wurde vom Sportrichter des Fußballkreises aber einkassiert. Die Südhessen hatten mit Natnael Hayelon nämlich einen Neuzugang einsetzt, für den noch kein Spielrecht vorlag.

Anstatt gegen die SG Oftersheim eine Begegnung im Pokal zu bestreiten, wurde ein Freundschaftsspiel gegen den gleichen Gegner bestritten. In einer Partie ohne große Torchancen bewegten sich die Viernheimer lange Zeit auf Augenhöhe, waren in der Offensive aber zu harmlos. Auch Oftersheim fehlte die Durchschlagskraft. Kurz vor dem Seitenwechsel war es dann aber Tobias Hirsch, der die Gäste in Führung brachte.

In der zweiten Halbzeit geriet das Team von Trainer Ralf Dalmus, der auf mehrere Stammkräfte im Defensivbereich verzichten musste, dann immer mehr unter Druck, was zu Torchancen für Oftersheim führte. Valentin Fritz (53./70.) sorgte mit seinen beiden Treffer bei sommerlichen Temperaturen für die Vorentscheidung. Bilen Yagiz ist in der Schlussphase (83.) wenigstens noch der verdiente Ehrentreffer für die Hausherren gelungen.

Am Sonntag, 14. August, 15 Uhr, beginnt die Punkterunde mit dem Heimspiel gegen Kreisliga-Absteiger SG Hemsbach. Mit dem Spiel bei Phönix Mannheim am Mittwoch, 19 Uhr, und zuhause gegen den starken Aufsteiger SC Blumenau endet die englische Woche. „Ein ganz schweres Auftaktprogramm, zumal wir danach nach Schriesheim müssen“, gibt sich der SG-Vorsitzende Thorsten Grün keinen Illusionen hin. JR