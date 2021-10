Sportfest zum Schnuppern am Samstag

Viernheim. Die Abteilung Turnen des TSV Amicitia startet nach den Ferien mit neuen Sportstunden für Kinder und Schüler. Vorab möchten die Turner die neuen Trainer vorstellen. Am Samstag, 23. Oktober, findet deshalb von 11 bis 13 Uhr ein Spiel- und Sportfest in der TSV-Halle, Lorscher Straße 84, statt. Dort haben Eltern die Gelegenheit, mit den Übungsleitern ins Gespräch zu kommen. Die Kinder dürfen in das Sportprogramm schnuppern. Für das Spiel- und Sportfest in der Halle gilt die 3G-Regel. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Ab Montag, 25. Oktober, starten die neuen Turnstunden für Kinder. Eltern-Kind-Turnen, für Kinder im Alter von eineinhalb bis drei Jahren, gibt es einen Nachmittagskurs am Donnerstag von 16 bis 16.50 Uhr in der Sporthalle der Nibelungenschule. Am Freitag treffen sich Eltern und Kinder von 9.15 bis 10.15 Uhr in der TSV-Halle. Die Vier- bis Sechsjährigen sind entweder montags von 16.45 bis 17.35 Uhr in der TSV-Halle oder donnerstags von 15 bis 15.50 Uhr in der Nibelungenschule. Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse können donnerstags von 17 bis 17.50 Uhr in der Nibelungenhalle turnen. su