Sport und Spaß für Familien

Viernheim. Schubkarrenrennen und Skaten, Rollkunstlaufamilienolympiade: Am Samstag, 5. September, findet der Familiensporttag statt. „Wir wollen ihn machen“, bekräftigt Bürgermeister Matthias Baaß das Vorhaben, einen spannenden und sportlichen Tag für die ganze Familie anzubieten – unter Corona-Bedingungen.

Bühnenprogramm 11.30 Uhr: Rollkunstlaufvorführung (ERC) 11.55 Uhr: Vorführung Kampfkunst (Vovinam Vietvodao) 12:15 Uhr: Offizielle Eröffnung des Familiensporttages 13 Uhr: Vorführung Karate (1. Viernheimer Karate Dojo) 13.20 Uhr: Danceshow (Tanzsportclub Rot-Weiss) 13.40 Uhr: Ballett-Jazz-Stepp (Ballettschule Hammer) 14 Uhr: Vorführung Thai-Bombs (Thai-Bombs) 14.45 Uhr: Ballett und Kindertanz (Tanzsportclub Rot-Weiss) 15 Uhr: Zumba zum Mitmachen (Volkshochschule) 16.15 Uhr: Rollkunstlaufvorführung (ERC) 16.30 Uhr: Verlosung Familienolympiade

Denn auch für die beliebte Veranstaltung im Familiensportpark gelten in diesem Jahr die Regeln eines Hygienekonzepts. Alle Teilnehmer und Besucher des Familiensporttags ab sechs Jahren müssen die 3G-Regel erfüllen – also vollständig geimpft, von Covid-19 genesen oder innerhalb der letzten 24 Stunden negativ getestet sein. Bei schulpflichtigen Kindern ist das Testheft der Schule ausreichend.

Kontrolle an zwei Eingängen

Kontrolliert wird der Negativnachweis an zwei Eingängen. Neben dem Haupteingang wird ein zweiter Zugang zum Gelände über den Sparkassen-Kunstweg eingerichtet. „Wir haben große Hinweisschilder und Helfer, die auf den zweiten Eingang hinweisen werden“, erzählt Jan Krasko vom Kultur- und Sportamt als verantwortlicher Organisator. Am Einlass erfolgt die Registrierung der Besucher per Luca-App oder Kontaktliste .

Im Park gilt: Abstand halten und Masken tragen, wo es eng werden kann. „An der Showbühne, beim Catering und in Warteschlagen“, nennt Krasko die Beispiele. „Trotz dieser Vorgaben glauben wir, dass das Programm des Familiensporttags die Bürger zum Kommen und Mitmachen einlädt“, sagt Matthias Baaß. Zu lange habe nichts stattgefunden. Gleichzeitig ist dem Bürgermeister bewusst, dass eine gewisse Zurückhaltung vor größeren Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern vorhanden ist. „Durch die 3G-Vorgabe versuchen wir, den Familiensporttag so sicher wie möglich zu machen“, verspricht Jan Krasko.

Die Viernheimer können sich von 11 bis 17 Uhr auf ein buntes Programm freuen, das zum Mitmachen oder zum Zuschauen einlädt. Auf der „Showbühne“, der Rollkunstlaufbahn, finden ab 11.30 Uhr die Vorführungen statt. Im Park verteilt sind über 20 Stationen, an denen sich Viernheimer Vereine mit ihrem Angebot vorstellen und an denen man diese ausprobieren kann. Die Aktionen reichen vom Fußballabzeichen, Torwandschießen und der Schussgeschwindigkeitsmessung über Kickboxen und Karate bis hin zu Darts und Fitness. Neu dabei ist das Eisstockschießen beim Ski-Club und das Laserschießen. Der Sportschützenverein bringt statt Pfeil und Bogen die Laserpistolen mit. Speziell für Eltern und ihre Kinder ist die Familienolympiade gedacht: Gemeinsam müssen die Stationen im Schubkarrenrennen, Eisstockschießen, Torwandschießen, Minigolf, Tennis und Bewegungsparcours absolviert werden, damit man im Topf für die Preisverlosung um 16.30 Uhr ist.

Abgerundet wird der Tag mit einem „Sport im Park“-Special. „Knapp neun Wochen lang gab es dieses Angebot im Park, und das war sehr erfolgreich“, blickt Jan Krasko zurück. Mit dem Familiensporttag geht die Aktion zu Ende. Alle Angebote stellen sich aber noch einmal vor. Nacheinander kann man bei „Fit in die Woche“ (11 Uhr), „Hula Hoop“ (12 Uhr), „Sport im Park Kids“ (13 Uhr), Karate (14 Uhr), Selbstverteidigung (15 Uhr) und Kundalini Yoga (16 Uhr) mitmachen.

Für das Catering mit Essen, Getränke, Kaffee und Kuchen sind der Förderverein Viernheimer Frauen- und Mädchenfußball mit den Fußballerinnen des TSV Amicitia Viernheim verantwortlich.

Stadtradeln beginnt

Wer gleichzeitig eine andere Aktion der Stadt Viernheim unterstützen will, kommt mit dem Rad in den Familiensporttag. Denn am Wochenende startet auch das „Stadtradeln“, bei dem viele Rad-Kilometer für Viernheim gesammelt werden sollen. Die Zweiräder können auch direkt einem Radcheck unterzogen werden. Die Jugendförderung bietet diesen Service am Bikeparcours an. Wer weiter mit dem Rad unterwegs sein will, kann die Rundenspiele beim Tennisclub ansteuern oder auch dem Bauernmarkt im Vogelpark einen Besuch abstatten.

„Zum Gelingen des Tags sind viele Partner notwendig“, betont Stephan Schneider, Leiter des Kultur- und Sportamts. Neben den Mitarbeitern des Kultur- und Sportamts, die die Planung und Organisation haben, und den teilnehmenden Vereinen seien dies auch die Sponsoren, die den elften Familiensporttag in Viernheim unterstützen.

Info: www.viernheim.de/familiensporttag oder bei Facebook