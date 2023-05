Sport im Park geht in die dritte Runde

Viernheim. Sport im Park geht wieder los. Das bunte Sportprogramm unter freiem Himmel im Familiensportpark West startet am Sonntag, 7. Mai, mit der bereits dritten Auflage. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dabei neue Sportarten ausprobieren und Vereine kennenlernen – kostenfrei und ohne Anmeldung, teilt das Amt für Kultur und Sport mit.

Die Saison dauert bis zum 22. Juli. Bis dahin wird – außer an Feiertagen – von Sonntag bis Donnerstag täglich mindestens eine Stunde Sport angeboten. Damit auch während der hessischen Sommerferien nicht auf Sport im Park verzichtet werden muss, finden einige Angebote auch in den Ferien bis zum 2. September statt.

Angebot für die ganze Familie

Zum Saisonstart am 7. Mai gibt es das erste Special um 9 Uhr: Parallel zum Hula-Hoop-Angebot des TSV Amicitia findet für die jüngsten Familienmitglieder von fünf bis acht Jahren ein Fahrtraining von der Bikepark-Initiative in Kooperation mit dem Förderband statt. Während Mama, Papa und die großen Geschwister beim Hula-Hoop sporteln, können die Kleinsten mehr Sicherheit beim Radfahren erlangen. Das Familienspecial findet an insgesamt vier Terminen statt – nach dem 7. auch am 27. Mai um 9 Uhr sowie am 4. und 18. Juni um 10 Uhr.

Nach Möglichkeit sollten ein eigenes Fahrrad, Laufrad oder Roller und Helm mitgebracht werden. Zum Ausleihen stehen zwei Laufräder, Roller und Helme zur Verfügung. Gleiches gilt für Hula-Hoop. Wer den Fitnesstrend erst einmal ausprobieren möchte, kann sich zu Beginn einen Reifen ausleihen. red