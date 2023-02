Spontanes Spiel

Viernheim. Lust auf Theaterspielen? Die Volkshochschule bietet einen Schnuppertag Improvisationstheater an. „Impro“ ist eine Form des Theaters, bei der die Handlung durch Inspiration und im Augenblick entsteht. Es werden keine Skripte mit fester Handlung und vorgegebenen Texten verwendet, heißt es in der Ankündigung. Alles ist also spontan, meist lustig oder auch mal ernst, spannend und teils chaotisch. Der Spaß steht immer im Vordergrund. Zugleich werden Kommunikationsfähigkeiten gefördert.

Mit dem Schnupperkurs können Teilnehmer eine kleine Reise in die Welt der Fantasie und persönlicher Entdeckungen machen. Die angebotenen Kurse eignen sich laut vhs für alle Interessierten ab 16 Jahre. Der Schnupperkurs findet am Samstag, 18. Februar, von 11 bis 17 Uhr im Alten Kino, Ludwigstraße 23, unter der Leitung von Norbert Siegel statt und kostet 28 Euro.

Anmeldungen nimmt die vhs Viernheim unter Telefon 06204/988-404, -405 oder -406, per E-Mail oder über die Homepage unter vhs-viernheim.de an. red