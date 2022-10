Spontan, lustig und manchmal auch chaotisch

Viernheim. Othmar Pietsch

Viernheim. „Was ist das denn für ein Kurs?“, wollten einige Senioren wissen, als sie am Mittwochabend in die Selbstverwaltete-Begegnungs-Stätte 55+ am Schillerplatz kamen. Denn unter dem Begriff „Impro Spaß am Abend“ konnten sich die wenigsten Besucher und Besucherinnen zu Beginn etwas vorstellen.

Und genau deshalb begann Kursleiter Norbert Siegel die erste Stunde mit einer kurzen Beschreibung, danach wurde gleich losgelegt. Schnell wurde den Teilnehmern klar: Es geht darum, durch einfache Übungen Körper und Geist fit zu halten – und dabei noch Spaß zu haben.

Beim neuen Angebot im Treffpunkt für Büger und Bürgerinnen über 55 Jahre handelt es sich um ein lockeres Improvisationstraining, bei dem es spontan, lustig, ernst, spannend und teils auch mal chaotisch zugeht. Nicht alles funktionierte an diesem Abend gleich auf Anhieb, so manche Aktion ging auch mal daneben. „Das ist ganz normal am Anfang“, ermutigte Siegel die Teilnehmer, als die Aufgabe lautete, auf Gesten des Nebenmanns spontan zu reagieren.

Handlung im Augenblick

Improvisation ist eine Form des Theaters, bei der die Handlung durch Inspiration und im Augenblick entsteht. Improvisationstheater fördert Körper und Geist auf unterhaltsame Art und ist somit gleichzeitig auch eine kurzweilige Gesundheitsmaßnahme, um fit älter zu werden. Bei dem Angebot in der selbstverwalteten Begegnungsstätte steht der Spaß im Vordergrund.

Den Improvisationstheaterkurs bietet Norbert Siegel an. Er hat vor einigen Jahren das Improvisationstheater für sich entdeckt und möchte nun auch anderen die Möglichkeit geben, diese Form des Spiels kennenzulernen.

Für die Teilnahme am Kurs sind keine Vorkenntnisse oder gar schauspielerische Fähigkeiten notwendig. Es reichten die Neugier und die Lust, mal etwas anderes auszuprobieren, so der Kursleiter. Die meisten Übungen sind auch mit körperlichen Einschränkungen gut zu bewältigen oder können entsprechend angepasst werden.

Das Angebot findet ab sofort und regelmäßig jeden Mittwochabend von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Begegnungsstätte am Schillerplatz statt. Ein Einstieg ist für Teilnehmer jederzeit möglich.