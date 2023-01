Spitzklicker in Viernheim

Viernheim. „Der Weisheit letzter Stuss“ lautet der Titel des nunmehr 38. Programms der Weinheimer „Spitzklicker“, mit dem sie am Sonntag, 26. März, 19 Uhr, in der TSV-Halle in Viernheim gastieren. Der Kartenverkauf dafür hat begonnen. Premiere feiert das Stück am 20. Januar in der Alten Druckerei in Weinheim. Etliche Termine dort sind bereits ausverkauft.

Die Spitzklicker mit Franz Kain, Markus König, Susanne Mauder und Daniel Möllemann bieten auch im 38. Programm ihr erfolgreiches Konzept: Moderatives und klassisches Szenen-Kabarett gemixt mit choreographierten Songs, das macht die Spitzklicker seit Jahrzehnten aus.

Das Ensemble freut sich, dass der Vorverkauf für insgesamt 35 Termine bisher so gut gelaufen ist wie vor der Pandemie. „Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir in Viernheim, wo am 13. März erstmals der Lockdown zugeschlagen hat und unser geplanter Auftritt nicht mehr stattfinden konnte, jetzt auch wieder alle Zuschauer kommen und uns einen ausverkauften Auftritt bescheren“, so der dienstälteste Spitzklicker Franz Kain.

China, Russland und die EU

Regisseurin Patricia Kain hat die Songs und Szenen wieder detailliert ausgearbeitet und mit den Darstellern akzentuiert auf die Bühne gebracht. Da wird das Weltgeschehen gerade in China und Russland in Liedform genauso behandelt wie die angespannte Lage in der EU.

Politisch ist diesmal einiges an den Pranger zu stellen, aber wer die Spitzklicker kennt, weiß, dass auch das mit einer „Portion heiterer Stimmung versehen ist. Wir wollen ja, dass die Menschen endlich wieder laut lachen. Manchmal wird es diesmal aber im Halse stecken bleiben“, so Patricia Kain. Sie freut sich besonders, dass der Gesamtauftritt durch noch weniger Requisite und fließendere Übergänge dem ganzen Erscheinungsbild eine frische Note verleiht.

Der Spaß in den Proben war groß, zumal natürlich auch Szenen aus dem Alltag nicht zu kurz kommen. Dass man als „Buhmann“ gutes Geld verdienen kann, die Liebe durch den Magen geht und einem der die Energiekrise und der Klimawandel auf die Palme treibt, sind nur einige Auszüge aus dem Programm.

Allein die Diskussion über die „Kulturelle Aneignung“ am Lagerfeuer, die immer seltsamere Blüten treibt, lässt die Spitzzüngigkeit der Kulttruppe immer wieder aufflackern.

Tickets für „Die Spitzklicker“ am 26.März in der TSV-Halle Viernheim gibt es im Vorverkauf bei „Kamm und Schere“ von Heike Haas, Nähe Rathaus, oder unter reservix.de . red