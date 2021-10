Spitzenspiel mit Pfiff

Viernheim. Das war nichts für schwache Nerven: Die Fußballerinnen des TSV Amicitia sicherten sich mit einem Tor in der Nachspielzeit ein Unentschieden beim Oberliga-Tabellenführer VfL Herrenberg. Die Viernheimerinnen bleiben damit auf einem sehr guten zweiten Platz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Spitzenspiel des Erstplatzierten gegen den Zweiten verdiente seinen Namen, denn die beiden Mannschaften lieferten sich ein hochklassiges Fußballspiel. Der TSV Amicitia erwischte sogar den besseren Start in die Partie. Schon nach sieben gespielten Minuten wurde Rebecca Smith am langen Pfosten freigespielt und ließ sich die Chance zum Führungstreffer nicht nehmen.

Obwohl die Partie nach dem 0:1 zunächst ausgeglichen verlief, zeigte sich schnell, warum Herrenberg ohne Punktverlust an der Tabellenspitze steht. Nach einer halben Stunde glichen die Gastgeberinnen zum 1:1 aus und legten vor der Pause das 2:1 nach. Für die Gäste aus Südhessen war trotz des Rückstands aber noch alles möglich, entsprechend motiviert ging das Team in den zweiten Durchgang. Als Herrenberg in der 65. Minute aber auf 3:1 erhöhte, schien das Spitzenspiel entschieden.

„Aber das Team hat wie so oft Charakter gezeigt“, freute sich Trainer Patrick Kloskalla, dass die Truppe nicht aufsteckte und weiter ihre Chancen suchte. Eine Standardsituation brachte den Anschluss. Audrey Mas stieg in der 75. Minute nach einem Eckball von Denise Stricklan am höchsten und köpfte den Ball zum 3:2 ins Netz. Viernheim bemühte sich um den Ausgleich, doch Herrenberg konnte die Angriff immer wieder unterbinden. Es lief schon die Nachspielzeit, als der TSV Amicitia doch erfolgreich war. Die Gastgeber Hatten Antonia von Achten nicht im Blick, die die aus der eigenen Hälfte startete, den Ball bekam und mit einem tollen Schuss ins lange Eck den Punkt sicherte.„Das fühlt sich wie ein Sieg an“, sagte Kloskalla, der mit seiner Mannschaft in der Liga weiter ungeschlagen ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

TSV Amicitia: Nicola Seifert, Pauline Kloskalla, Rebecca Smith (59. Lorena Daub), Laura Riedel (59. Pia Kielmann), Denise Stricklan (77. Svenja Lüger), Valeria Mangione (77. Maggy Horvath), Antonia von Achten, Jessica Ströbel, Audrey Mas, Luca von Achten, Laura Schell. su