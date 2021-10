Spitzenspiel der A-Jugend

Viernheim. Fast alle Juniorenmannschaften des TSV Amicitia sind an diesem Wochenende im Einsatz. Die meisten Teams haben dabei eine Auswärtsaufgabe vor sich. Im Viernheimer Waldstadion finden zeitgleich zwei Partien statt. Die C2-Junioren spielen um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz gegen die Spvgg 06 Ketsch 2. Auf dem Rasenplatz trifft die A-Jugend auf den FC Nöttingen. Es ist das Spitzenspiel der Verbandsliga, denn die Viernheimer empfangen als Tabellenführer den ersten Verfolger. Beide Teams trennen aber schon sechs Punkte, so dass die Blau-Grünen auch nach dem Duell auf Platz eins stehen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ungewohnt frühe Anstoßzeiten erwarten die B- und C-Junioren. Die B-Jugend ist um 11 Uhr beim VfB Eppingen zu Gast und will gegen den Vorletzten der Verbandsliga weitere Punkte sammeln. Die C1 möchte bei der JSG Mauer/Meckesheim-Mönchzell/Lobbach um 11.15 Uhr ebenfalls voll punkten, um den zweiten Platz zu halten.

Alle vier E-Junioren-Mannschaften sind wieder bei Spieltagen gefordert. Die E3-Junioren sind ab 9 Uhr in Rheinau am Ball und spielen gegen TSG Rheinau 2, Spvgg 06 Ketsch 2 und SV Rohrhof 2. Bei den E4-Junioren heißen die Gegner DJK Feudenheim 4, Spvgg 03 Ilvesheim 3 und SV Rohrhof 4, los geht es in Brühl ab 9 Uhr. Die E1-Junioren spielen auswärts und haben es ab 10.30 Uhr mit FV 08 Hockenheim, SV Schriesheim und MFC 08 Lindenhof zu tun. Um 11 Uhr wird es auch ernst für die E2-Junioren in Rheinau, sie treffen auf Spvgg Wallstadt 2, TSG Rheinau und DJK Feudenheim 2. Den Spieltag schließen am Sonntag die D2-Junioren ab, die um 10 Uhr bei der Spvgg Wallstadt 2 auflaufen. su