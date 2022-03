Spitzenreiter gegen Abstiegskandidat

Viernheim. Fußball-Kreisligist TSV Amicitia war am vergangenen Wochenende der große Gewinner des ersten Spieltags im neuen Jahr ohne selbst ins Geschehen eingegriffen zu haben. Die direkte Konkurrenz um Meisterschaft und Aufstieg aus Rheinau und Gartenstadt patzte überraschend und konnte den Rückstand auf die Südhessen nicht verkürzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag (15 Uhr) können die Blaugrünen im heimischen Waldstadion gegen den FC Germania Friedrichsfeld einen weiteren Schritt in Richtung Titelgewinn machen, dürfen die Gäste aber nicht unterschätzen.

Friedrichsfeld hat mit dem 4:3-Sieg beim Tabellendritten einen guten Start ins neue Jahr hingelegt und durch die drei Punkte die rote Laterne des Tabellenletzten an den SC Reilingen weitergegeben. Mit nur neun Zählern schwebt man als Sechzehnter aber weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Mit neuem Selbstvertrauen will das Team von Trainer Lars Weidmann deshalb auch aus Viernheim nicht mit leeren Händen abreisen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei den Südhessen weiß man indes nicht so recht, wo man vor dem ersten Punktspiel des neuen Jahres steht. In der Wintervorbereitung gab es nur wenig Möglichkeiten, um Spielpraxis zu sammeln, denn mehrere Begegnungen wurden abgesagt. In den restlichen Spielen kassierte man zudem überraschend viele Tore. Dabei war die Defensive mit nur 13 Gegentreffern zuletzt das Prunkstück des Spitzenreiters.

Personell kann das Viernheimer Trainerduo Patrick Marschlich und Timo Endres fast aus den Vollen schöpfen. Bis auf die Langzeitverletzten Luca Träger und Paul Ewen sind alle Akteure einsetzbar. Auch der Verlust von Torjäger Brandon Wiley (11 Treffer) sollte nicht zu schwer wiegen, zumal die Viernheimer in den 17 Spielen schon 58 Mal getroffen haben. JR