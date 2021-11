Spielfreude beim Fun-Turnier

Viernheim. Mitglieder des Tennisclub Viernheim trafen sich zum ersten Fun-Turnier in der Hallensaison 2021/22. Tanja Krieger, Vorstand Breitensport, hatte das Turnier organisiert. Bei den 18 Teilnehmern waren von Anfängern bis Fortgeschrittene alle Leistungsklassen vertreten. Die Doppel-Teams wurden nach 20 Minuten Spielzeit jeweils neu ausgelost, gespielt wurden acht Runden auf allen vier Plätzen. Dabei waren die Ergebnisse der Partien eher zweitrangig, das Kennenlernen anderer Spieler und die Freude am Tennissport standen im Vordergrund. „Startgeld“ war ein Mitbringsel für das Imbissbuffet, an dem sich die Spieler nach über vier schweißtreibenden Stunden stärken konnten. su (Bild: TC Viernheim)

