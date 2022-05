Spielfeld für die Jugend

Viernheim. Mitglieder und Helfer der Sportgemeinschaft (SG) Viernheim haben in den vergangenen Monaten im Familiensportpark einen neuen Rasenplatz angelegt. Den Bau des Kleinspielfeldes, den mehrere Sponsoren unterstützten, dient in erster Linie den jüngeren Kickern als Trainings- und Spielfläche. Der Platz ist umzäunt und kann damit nur von Mitgliedern des Vereins genutzt werden. Bei einer Feier am Samstag, 21. Mai, ab 11 Uhr, wird der Kleinfeldrasen offiziell eingeweiht. Mit dabei sind Clown Peppino und ein Zauberer. Anschließend können die Talente der F-Jugend bei einem Spielfest mit Teams aus Blumenau und Gartenstadt auf dem Rasenplatz aktiv werden. Gäste sind zu der Veranstaltung willkommen. JR

