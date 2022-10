Spielerisch alles über Energie lernen

Viernheim. Bunte Lampions, Kürbissuppe, Flammkuchen und das beliebte Museumsbrot dürfen nicht fehlen, wenn sich am Samstag, 15. Oktober, ab 17 Uhr der Garten des Viernheimer Museums in eine festliche Aktionsfläche verwandelt. Zum diesjährigen herbstlichen Museumsfest wird gleichzeitig die neue Sonderausstellung „Spannung, Strom und Spiel. Eine Reise in die Welt der Elektronen“ eröffnet. Musikalisch untermalt wird der Abend von der Gruppe „Das Mädchen mit dem Kontrabass“, die Lieder aus den 1920er Jahren spielt.

„1922 wurde Viernheim an das Stromnetz angeschlossen“, erzählt Museumsleiterin Elke Leinenweber. „Das wollten wir thematisch in unserem Fest aufgreifen. Das 100-jährige Jubiläum bot außerdem für uns den Anlass, eine Mitmach-Ausstellung zum Thema Strom zu zeigen.“

Die Ausstellung ist für Familien mit Kindern im Grundschulalter geeignet. An verschiedenen Stationen kann spielerisch entdeckt werden, wie Strom produziert wird, wie er Geräte antreibt und welche Erleichterungen er im Alltag bietet. Bei „Tritt den Lukas“ kann sogar auf einem Fahrrad getestet werden, wieviel Strom mit der eigenen Muskelkraft produziert werden kann.

Weitere Stationen widmen sich dem Thema Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Mit von der Partie ist Billie, die Biene – ein Stromfühler, der in der Ausstellung gebaut werden kann. „Angesichts der Energiekrise ist es wichtig, dass Kinder lernen, was Strom eigentlich ist und wofür wir ihn benötigen“, sagt Bürgermeister Matthias Baaß, der die Sonderausstellung eröffnen wird. „In der Ausstellung wird gut erklärt, welche Möglichkeiten wir zur Stromgewinnung haben.“

Die Ausstellung erfolgt in Kooperation mit der Universität Koblenz-Landau und wurde von Studierenden im Rahmen des Seminars „Museumspädagogik“ am SciTec-Labor entwickelt und gebaut. „Die Gestaltung dieser Mitmachausstellung war für die teilnehmenden Studierenden eine großartige Möglichkeit, um ihre didaktischen Kenntnisse in einem neuen Bereich anzuwenden“, hebt der Seminarleiter Andreas Hauter-Frey hervor.

Die Ausstellung ist noch bis einschließlich 30. April 2023 im Museum Viernheim (Berliner Ring 28) zu sehen.

Das Catering des Museumsfests übernehmen die Museumsbäcker gemeinsam mit dem Ortsverband Viernheim des Technischen Hilfswerks. Die Veranstaltung ist kostenfrei, es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich.

Für Rückfragen steht das Museumsteam unter der E-Mail-Adresse museum@viernheim.de oder der Telefonnummer 06204 9292071 zur Verfügung. red