„Spielerei“ für alle

Viernheim. Am kommenden Freitag, 29. Oktober, findet die zweite „Spielerei“, der monatliche Spieleabend der evangelischen Kirchengemeinden, statt. In der Zeit von 19 bis 21 Uhr sind Große und Kleine, Alte und Junge in das Evangelische Gemeindezentrum (Saarlandstraße 12), eingeladen, um dort in kleinen oder größeren Gruppen altbekannte oder neue Spiele ausprobieren oder eigene Spiele mitzubringen. „Wer gerne mit anderen spielt, ist hier genau richtig“, freut sich die Gemeindepädagogin Sabine Lorenz auf viele Mitspieler. Für die „Spielerei“ gilt die 3G-Regelung, je nach Gruppengröße wird entweder im Gottesdienstsaal mit mehr Abstand oder – wie in den Vorjahren – in der Teestube gespielt. su

