„Spielerei“ am Freitag

Viernheim. Am Freitag, 27. Januar, findet die erste „Spielerei“ in diesem Jahr statt. Zu dem monatlichen Spieleabend der evangelischen Kirchengemeinden sind alle Spielbegeisterten eingeladen. Hier werden Spiele gespielt wie „Codenames“, „Dixit“, „Just One“ und „Happy Birthday“, heißt es in der Ankündigung. Geeignet ist die Veranstaltung für Kinder ab neun Jahren.

In der Zeit von 19 bis 21 Uhr können Große und Kleine, Alte und Junge in kleinen oder größeren Gruppen bekannte oder neue Spiele ausprobieren. Wer gerne mit anderen spielt, ist im Evangelischen Gemeindezentrum in der Saarlandstraße 12 genau richtig. Und wer mag, kann auch gerne sein eigenes Spiel mitbringen. su