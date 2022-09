Spielekisten vom Förderverein

Viernheim. Auch in diesem Jahr zeigte sich der Förderverein der Goetheschule, vertreten durch André Petela und Ilona Frank, großzügig. Die neuen ersten Klassen wurden bei der Einschulungsfeier mit zahlreichen Spielgeräten ausgestattet. So befanden sich neben einer Spielesammlung und dem Bewegungsspiel „Twister“ auch zahlreiche Bälle in verschiedenen Größen sowie Springseile, Gummitwist-Bänder und Tischtennisschläger in einer großen Kiste. Damit sollen die Hof- und Regenpausen der Kinder interessanter gestaltet und der Bewegungsdrang der Schülerinnen und Schüler aufgefangen werden. Die beschenkten Klassen danken dem Förderverein für diese tolle Spende. red/ Bild: Goetheschule Viernheim

