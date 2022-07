Viernheim. Gerade hat Dr. Ursula Kubera den Jugendlichen viel Spaß beim Schulfest gewünscht, da stehen plötzlich alle Klassen-, Unterstufen sowie Mittelstufen-, Oberstufen und Schulsprecher in einer langen Reihe vor der Schulleiterin. Jeder Schüler hält eine große Sonnenblume in der Hand und überreicht sie Kubera. „Ein Schulfest ist doch eine Gelegenheit, Danke zu sagen – danke für 21 Jahre Schulleiterin an der Albertus-Magnus-Schule“, sagt Lehrerin Andrea Bächle dazu – die Überraschung ist gelungen.

Aber die scheidende Chefin sieht sich gar nicht im Mittelpunkt des Geschehens: „Es ist euer Schulfest – und ich bin einfach nur glücklich, dass es stattfinden kann.“ Das Schulfest sei der Abschluss erfolgreicher, anstrengender und kreativer Projekttage. Rund um das Schulhaus bekommt man einen Einblick davon, was die Schüler bei den Projekttagen unternommen, erlebt und geschafft haben.

Ehemaliges Biotop umgestaltet

„21 Tonnen Sand sind da bewegt worden“, nennt Ursula Kubera als Beispiel die Umgestaltung des ehemaligen Biotops. Zu hören ist ein Projektergebnis schon bei der Eröffnung, durch die für die Projekttage zusammengestellte Band. Ein römisches Schild weist den Weg zu einer Mitmachstation. Spiele wie im alten Rom liegen da bereit, und die kniffligen Spiele aus einfachsten Mitteln können direkt ausprobiert werden. Spiele aus aller Welt haben die Teilnehmer eines anderen Projekts selbst gestaltet, und dank der Anleitung können die Besucher „Patolli“, „Viritaka“ oder „Caturanga“ selbst testen und die Steinchen und Stöckchen auf dem Spielfeld bewegen.

In einem Raum flimmern Bilder auf der Leinwand, die an den drei Projekttagen entstanden sind. Die Sportfotografen haben sich selbst als Motiv beim Fußballspielen oder Kraftsport gewählt oder die Tennisspieler fotografiert. Fotos gibt es auch von der Gruppe, die zu historischen Sportstätten gefahren ist und dort Feldhandball und Bogenschießen ausprobiert hat.

Auch an Stellwänden hängen die Projektpräsentationen, von den tiergeografischen Regionen bis zu den Berichten der „Rasenden Reporter“, die die einzelnen Projekte besucht haben. Im „Hortus“ sind die Verkaufsstände aufgebaut. Die bemalten Stofftaschen, selbst gemachte Marmeladen und Salze oder auch selbst gebastelte Vogeltränken werden angeboten.

Auch auf der Bühne in der Aula ist mächtig was los. Nach dem Theaterstück der fünften Klassen gibt es zwei Quiz-Runden. Das Projektteam hat sich mit „Luke, die Schule und ich“ und „Dalli Dalli“ zwei Fernsehshow-Vorbilder ausgesucht und dafür bei den Projekttagen passende Fragen überlegt. Bei „Dalli Dalli“ werden die Lehrer herausgefordert und müssen ihre Schlagfertigkeit unter Beweis stellen, wenn sie Assoziationen zum Begriff „Auto“ finden oder eine Gedankenkette bilden müssen. Beim anderen Spiel werden Fragen aus Schulfächern gestellt, mit der Jahrgangsstufe als Schwierigkeitsgrad. Und wenn die Oberstufenschüler die Grundschulfragen nicht beantworten können oder schon bei der Ankündigung des Fachs – meistens Physik – aufgeben und wortlos das Mikro auf den Tisch legen, da biegt sich das Publikum vor Lachen.

Spende für die Tafel

Beim Schulfest sind alle aktuellen AMSeln – ob Schüler oder Lehrer – an verschiedenen Stationen im Einsatz, Eltern und die Mitglieder des Fördervereins helfen beim Grillen und beim Getränkeausschank und auch der eine oder andere Ehemalige mischt sich unter die Besucher.

Die Albertus-Magnus-Schule schafft damit nicht nur für ein Fest der Begegnung, sondern tut auch etwas Gutes und spendet den Erlös. Die Tafeln in Deutschland hätten derzeit große Probleme, weil sie immer mehr Kunden bekommen, erklärt Ursula Kubera. „Deshalb geht alles, auf den Cent genau, an die Viernheimer Tafel.“