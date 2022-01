Spielbetrieb wird fortgesetzt

Viernheim. Nach der vorgezogenen Weihnachtspause steigen die Viernheimer Handballer an diesem Wochenende wieder in den Spielbetrieb ein. Die Saison 2021/2022, die vor Weihnachten unterbrochen wurde, wird fortgesetzt. Mit einer Ausnahme: Die Begegnung der ersten Damenmannschaft, die ebenso wie die Badenliga-Herren bei der HG Oftersheim/Schwetzingen antreten sollte, wurde kurzfristig abgesagt.

Am Sonntag wollen die Herren des TSV Amicitia ihre Position verteidigen. Unser Bild zeigt Viernheims Sven Walther (rot) beim Spiel gegen TV Friedrichsfeld. © Berno Nix

Somit ist der TSV Amicitia in der Oftersheimer Karl-Frei-Halle nur mit den Herren gefordert. Dort wollen sie ihre gute Ausgangsposition für die Play-Off-Spiele behaupten. Die Blau-Grünen gehen als Zweiter der Tabelle in den nächsten Teil der Badenliga-Runde.

Intensive Vorbereitung

Auf den Re-Start des Spielbetriebs hat sich die Mannschaft zwei Wochen lang intensiv vorbereitet und will zum Jahresauftakt unbedingt punkten. Die Aufgabe HG Oftersheim/Schwetzingen 2 ist aber nicht einfach, das haben die vergangenen Jahre gezeigt. Auch wenn die Viernheimer das Hinspiel deutlich gewonnen haben, müssen sie aufmerksam an die Sache herangehen.

„Jeder Spieler muss an seine Leistungsgrenze gehen, damit wir erfolgreich sind“, sagt Trainer Christian Müller, dem nicht alle Spieler seines Kaders zur Verfügung stehen. Torwart Dennis Hoffmann muss ebenso passen wie Rouven Müller. Hossam Hassanien steht ebenfalls nicht zur Verfügung, nachdem er in Ägypten war. Tim Gröger kommt erst nächste Woche von seinem mehrmonatigen Auslandsaufenthalt zurück. Spielbeginn der Herren ist um 16.30 Uhr. In Baden-Württemberg gilt für den Hallensport die 2G-Plus-Regelung für alle Teilnehmer – Zutritt haben nur Personen, die vollständig geimpft oder genesen sind und einen negativen Antigen- oder PCR-Testnachweises vorlegen.

Von der Testpflicht befreit sind Personen, die ihre Booster-Impfung erhalten haben, oder Personen, deren Nachweis über eine vollständige Impfung beziehungsweise eine Corona-Infektion nicht länger als drei Monate zurückliegt. Zuschauer müssen auch am Platz eine FFP2-Maske tragen. Die männliche B-Jugend trägt am Samstag, 15. Januar, 17.15 Uhr, ihr erstes Rückrundenspiel gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen 2 in der Waldsporthalle aus. Auswärts spielen die männliche E-Jugend (11 Uhr bei der TSG Seckenheim), die männliche D-Jugend (13.15 Uhr beim TV Dielheim), die weibliche D-Jugend (15.30 Uhr bei der MSG Heddesheim/Leutershausen/Saase 2) sowie am Sonntag, 16. Januar, die männliche C-Jugend, die um 12.45 Uhr bei der HG Oftersheim/Schwetzingen 2 das Vorspiel zum Badenliga-Duell bestreitet. su