Viernheim. Nach zweijähriger Pause konnte der Stemm- und Ringclub (SRC) endlich wieder seine Jugendzeltlager ausrichten. Auch diesmal hatte man mit dem Familiensportpark eine perfekte Örtlichkeit nutzen können. Bei der Jugendleitung mit Sandra Gerber und Janine Wiegand waren knapp 50 Anmeldungen eingegangen, so dass die Planungen entsprechend angegangen werden konnten.

Drei Tage lang standen Spiel und Spaß im Vordergrund, auf ringerspezifische Aktivitäten wurden bewusst verzichtet. Gemeinsames Grillen, ein großes Lagerfeuer mit „hausgemachter“ Musik, ein Pizzaabend, eine Nachtwanderung sowie viele Geschicklichkeitsspiele, Teambuildingmaßnahmen und Quizrunden beherrschten das Programm. Selbstverständlichen war auch ausreichend Zeit eingeplant, um eigenen Wünschen und Ideen der nachzugehen, zum Toben und zum Chillen.

Der Startschuss fiel mit einigen Herausforderungen wie dem Aufbau der Zelte. Mit ein wenig gegenseitiger Hilfe war die Aufgabe schnell gelöst. Zuvor hatte das Vorbereitungsteam das Gelände inspiziert, Küche, Toiletten und Duschen hergerichtet, Bänke und Tische aufgestellt sowie geputzt und gewischt, um allen einen schönen Empfang zu bereiten. Die Jugendtrainer Thomas Paul und Marco Schmitt waren die Chefs am Grill.

Nach dem Abendessen stand Zeit zur freien Verfügung an, ehe bei einem Quiz Allgemeinwissen abgefragt wurde. Wann wurde der Verein gegründet? Wofür steht die Abkürzung SRC? Wie heißt Viernheims großes Jugendturnier? Wer ist amtierender Bürgermeister von Viernheim? Aus welchen Teilen besteht das Vereinswappen? Wann wurde Viernheim erstmals urkundlich erwähnt? Da hatte auch so mancher Erwachsene seine Probleme. Ehe es in die Schlafsäcke ging, traf man sich noch einmal rund um das große Lagerfeuer.

Holz für Lagerfeuer gesammelt

Lange geschlafen wurde dann nicht, denn vor dem Frühstück stand noch Duschen auf dem Programm. An den reichlich gedeckten Tischen gab es viel zu erzählen. Mit Teambuildingmaßnahmen wurde der Rest des Vormittags bestritten. Dazu zählte auch Tauziehen, bei dem die Ringertalente die Erwachsenen zu einem Wettstreit herausforderten. Am Nachmittag wurde das Gelände erkundet und im nahe gelegenen Wäldchen Brennholz gesammelt. Viel zu Lachen gab es beim Pantomime-Spiel. Am Abend waren mehrere Ringer der ersten und zweiten Mannschaft zu Gast. Für Aufregung sorgte ein kurzer und heftiger Regenschauer. Letztendlich konnte die Nachtwanderung trotzdem durchgeführt werden. Danach griff SRC-Chef Peter Neuß am Lagerfeuer noch zur Gitarre und stimmte das eine oder andere bekannte Lied an, wo zumindest die Erwachsenen mitsingen konnten.

Am Sonntagvormittag fand nur noch ein Spiel statt, danach galt es die Zelte abzubauen und das Gelände aufzuräumen. Schließlich möchte man im kommenden Jahr wieder kommen. Gleichzeitig machte sich ein wenig Wehmut breit. Weil aber wieder Training ansteht, wird man sich schnell wiedersehen. JR