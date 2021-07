Spiel, Spaß und Sport vereint

Viernheim. Auch in diesem Jahr organisierte die Kindersportschule des TV 1893 Viernheim insgesamt drei Wochen Spiel, Spaß und Sport. Drei Sommercamps sind insgesamt geplant. Mit den hessischen Schulferien begann das erste Sommercamp. Auch in der zweiten Ferienwoche wurden reichlich Angebote für die Kinder auf die Beine gestellt. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage wird ebenfalls in der letzten Ferienwoche ein Sommercamp angeboten. Alle drei Ferienprogramme waren direkt ausgebucht.

Den Kindern wurde ein sehr abwechslungsreiches Angebot von dem Team der Kindersportschule präsentiert, sodass für jeden Spaß garantiert war.

Zunächst wurden einige Kennlernspiele gemacht und die Woche unter dem Motto „Kreative Aktivitäten bei der KiSS Viernheim“ gestartet. Dabei konnten sich die Kinder ihre eigenen T-Shirts batiken. Zudem durfte jedes Kind seine eigene Leinwand mit Acrylfarben bemalen.

Am Dienstag ging es schon früh morgens mit dem eigenen Bus in Richtung Lorsch, wo das UNESCO Weltkulturerbe Kloster Lorsch seine Pforten für die KiSS Viernheim geöffnet hatte. Eine Führung durch das Kloster Lorsch und das Freilichtlabor Lauresham stand im Mittelpunkt. Anschließend durften die Kinder noch ihre eigenen Kunstwerke töpfern.

Am Mittwoch wurde dann schließlich die Starkenburg in Heppenheim erkundet. Die Kinder erfuhren auch hier auf kindgerechte Weise mehr über die Geschichte der Burg und den Zusammenhang mit dem Kloster Lorsch.

Der Donnerstag stand unter dem Motto „Rund um den TV 1893 Viernheim“. Zu Beginn des Tages ging es ins Waldstadion, wo Birgit Jäckisch, die Abteilungsleitung Leichtathletik, einen spielerischen Einblick in die Sportart Leichtathletik beim TV Viernheim gab. Anschließend ging es im Fußmarsch auf das Volleyballfeld. Andrea Kühn von der Abteilung Volleyball des TV Viernheim zeigte auf kindgerechte Weise wie ein Training im Verein aussehen könnte.

Zum Abschluss am Freitag wurde mit Spiel, Spaß und Kampfsport beim TV eine weitere Abteilung unter der Leitung von Gerhard Strahl aktiv. Die Kinder lernten die ersten Schritte im Taekwondo, Hapkido und Selbstverteidigung. Zum Ausklang hatten sich die Kinder ein Eis redlich verdient. red