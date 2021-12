Spezialitäten zu rockiger Musik

Viernheim. Die Märkte in der Viernheimer Innenstadt entwickelten sich in der Vorweihnachtszeit zuletzt auch zu einer kleinen Winterbühne. So waren schon beim Treff auf dem Rovigoplatz schon verschiedene Musiker zu hören.

Am Donnerstag sorgte nun Sängerin Francesca Kapper zusammen mit Raphael Autz am Schlagzeug und dem Gitarristen Mathias Koenen für eine willkommene musikalische Abwechslung auf dem Spezialiätenmarkt. Da blieben sogar Passanten eine Zeit lang stehen, die nicht zu den Marktkunden zählten.

Alkoholfreier Glühwein

Francesca Kapper (v.r.), Raphael Autz und Mathias Koenen musizieren. © JR

Bei winterlichem Wetter sorgte nicht nur der ausgeschenkte alkoholfreie Glühwein für innere Wärme, auch die Lieder taten dem leicht fröstelndem Publikum gut. Natürlich durften kurz vor dem vierten Advent weihnachtliche Klänge nicht fehlen, wobei das Trio Stücke aus aller Herren Länder zu Gehör brachte. Aber auch deutsche Schlager sowie Hits aus dem Pop und Countrysongs wurden interpretiert.

Natürlich wurden auch die Angebote der Standbetreiber geschätzt. Einmal mehr meldete der Dampfnudelbäcker vorzeitig „ausverkauft“. Für die bevorstehenden Festtage konnten sich die Kunden aber auch mit frischem Obst und Gemüse, Käsespezialitäten, leckeren Salaten, frischen Fischen und Meeresfrüchten sowie Backwaren eindecken. Hungrige Besucher konnten sich an der Worschdkischd schadlos halten.

Letzter Rovigo-Treff

Während der Spezialitätenmarkt für dieses Jahr geschlossen hat, verabschiedet sich der Treff am Rovigoplatz am kommenden Dienstagmachmittag, also am 21. Dezember, und zwar bis zum Februar 2022. Die Besucher können sich sicher auch auf weitere Attraktionen einstellen, dann hoffentlich bei besseren Bedingungen als in der durch Corona geprägten Vergangenheit. JR