Sperrung der Illertstraße

Viernheim. Die Kanalbauarbeiten des Entlastungssammlers in der Nibelungenstraße ab Kreuzung Lorscher Straße bis Illertstraße sind abgeschlossen, die Nibelungenstraße wurde zum 4. April wieder für den Verkehr freigegeben. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Die Tiefbauarbeiten finden derzeit in der Illertstraße ab Nibelungenstraße bis Schultheißenstraße und der Bürgermeister-Kempf-Straße inklusive des Kreuzungsbereichs Bertholdus-Pfenningh-Straße statt. Die genannten Bereiche sind für den Durchgangsverkehr voraussichtlich bis in den Mai gesperrt.

Die nächste Bauphase des Entlastungssammlers wird ab diesem Donnerstag den weiteren Bereich der Illert- bis zur Kettelerstraße und weiter die Siegfried- bis Brunhildstraße umfassen. Die Kettelerstraße bleibt für den Durchgangsverkehr so lange wie möglich frei, wird aber im Zuge der Arbeiten zeitweise gesperrt. Diese Arbeiten sollen Anfang Juli abgeschlossen werden. Es kommt zu Einschränkungen beim Parken. red