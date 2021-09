Sperrung ab Montag

Viernheim. Der erste Bauabschnitt für den Neubau des Kreisverkehrsplatzes am Knotenpunkt L3111/Wiesenweg beginnen. Deshalb wird der Bereich zwischen der Fritz-Haber-Straße und der Alfred-Nobel-Straße ab Montag, 27. September, vollständig gesperrt. Im Rahmen der Gesamtmaßnahme, die in unterschiedlichen Bauabschnitten erfolgt, wird in einem ersten Schritt die vorlaufende Freilegung der Wiesenwegbrücken mit Rückbau der Auffahrtsrampen vorgenommen, bevor der Rückbau der beiden Brückenbauwerke erfolgt.

Umleitung eingerichtet

Die Umleitung des Kraftverkehrs aus der Wiesenstraße zum Gewerbegebiet nördlich der L3111 erfolgt über die Fritz-Haber-Straße – Max-Planck-Straße – Industriestraße – Kreisel L3111 – Robert-Bosch-Straße – Max-Born-Straße und Alfred-Nobel-Straße. In der Gegenrichtung verläuft die Umleitung über die Alfred-Nobel-Straße – Alexander-Fleming-Straße – L3111 – Industriestraße – Max-Planck-Straße und Fritz-Haber-Straße.

Am Wiesenweg beginnen die Arbeiten für den Kreisel. © stadt Viernheim

Der Fußgänger- und Radverkehr wird über die Wernher-von-Braun-Straße, die Fußgängerampel an der L3111 und weiter über die Dina-Weißmann-Allee und Schwester-Paterna-Allee geleitet. Der Busverkehr wird ebenfalls umgeleitet, Ersatzhaltestellen werden eingerichtet. Die Stadtverwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständnis für die damit verbundenen Einschränkungen. red