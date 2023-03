Sperrung ab 20. März

Viernheim. Im Baubereich der Nibelungenstraße ab der Kreuzung Lorscher Straße bis Illertstraße wird derzeit die Straße wiederhergestellt. Der Abschluss der Arbeiten und die Verkehrsfreigabe der Nibelungenstraße sollen noch im März erfolgen, wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat. Die aktuellen Tiefbauarbeiten des Entlastungssammlers Viernheim in der Illertstraße ab Kreuzung Nibelungenstraße bis Schultheißenstraße und der Bürgermeister-Kempf-Straße schreiten weiter voran.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schachtbauwerk in Arbeit

Ab Montag, 20. März, wird zudem der Kreuzungsbereich der Bürgermeister-Kempf- und der Bertholdus-Pfenningh-Straße gesperrt, wie die Stadt weiter mitteilt. Im Kreuzungsbereich müsse ein großes Schachtbauwerk gesetzt werden, welches den bestehenden Abwassersammelkanal in der Bertholdus-Pfenningh-Straße mit dem neuen Entlastungssammler in der Bürgermeister-Kempf-Straße verbinden wird. Die Arbeiten im Kreuzungsbereich sollen planmäßig Mitte April abgeschlossen werden. Die Zufahrt in die Bertholdus-Pfenningh-Straße wird für Anlieger bis zur Baustelle beidseitig ermöglicht. Die Einbahnstraßenregelung wird im genannten Zeitraum aufgehoben. kur/red