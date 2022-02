Spende für „Prävention im Team“

Viernheim. Das Gleichstellungsbüro Viernheim hat symbolisch einen Betrag von 100 Euro an das Gewaltpräventionsprogramm „Prävention im Team“ (PiT) an der Albert-Schweitzer-Schule gespendet. „Mit der Spende wollen wir die Wichtigkeit von Gewaltprävention bereits im Schulalter unterstreichen“, erläutert Maria Lauxen-Ulbrich, städtische Gleichstellungsbeauftragte, laut einer Mitteilung. PiT trage dazu bei, dass Jugendliche eine Gewaltsituation möglichst frühzeitig als solche erkennen und sich erst gar nicht hineinziehen lassen oder selbstbewusst gewaltfreie Ausstiegsmöglichkeiten einsetzen.

Maria Lauxen-Ulbrich (l.) übergibt die Spende an der Albert-Schweitzer-Schule. © Stadt Viernheim

Das Geld wird verwendet, um das Präventionsprogramm der Albert-Schweitzer-Schule in diesem Schuljahr mit einem Team- und Sozialkompetenztraining mit betreutem Klettern im Hochseilgarten Bensheim zu ergänzen.

PiT Hessen ist das Gewaltpräventionsprogramm der Hessischen Landesregierung im „Netzwerk gegen Gewalt“. Initiiert wurde das Projekt vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, vom Hessischen Kultusministerium und vom Hessischen Sozialministerium. In Viernheim wird das Präventionsprogramm derzeit von sieben PiT-Teams an allen weiterführenden Schulen angeboten und zählt wie viele andere präventive Maßnahmen der Stadt Viernheim zur hessenweiten Präventionsinitiative „Kompass“ (Kommunalprogramm Sicherheitssiegel).

Alle Mitglieder der Teams von Schule, Polizei und Jugendhilfe haben an einer dreitägigen Grundlagenausbildung teilgenommen und führen das Präventionsprogramm seit zwölf Jahren durch. Drei Mitarbeitende der Jugendförderung decken den Part der Jugendhilfe in diesen Teams ab. Gemeinsam mit dem PiT-Team erarbeiten die Jugendlichen gewaltfreie persönliche Lösungen für den Umgang mit gewaltbesetzten Situationen im öffentlichen Raum. Die Seminare finden alle in der Freizeit- und Begegnungsstätte Treff im Bahnhof (TiB) der Stadt Viernheim statt.

Es geht um die Opfer

Sabine Ruth, Fachbereichsleiterin der städtischen Jugendförderung und seit vielen Jahren im PiT-Team der Albert-Schweitzer-Schule tätig: „Wir führen Trainings durch, die nicht den Täter, sondern das potenzielle Opfer von Gewalttaten in den Mittelpunkt rückt, und zeigen Handlungsoptionen auf, die sich an den persönlichen Möglichkeiten des Einzelnen orientieren.“

Hintergrund ist der Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen: Jedes Jahr finden rund um den 14. Februar weltweit getanzte Kundgebungen und Benefizveranstaltungen statt. Ziel des Aktionstags ist eine breitere Aufmerksamkeit für den Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. red