Viernheim. Der Geschäftsführer der Stadtwerke, Dr. Ralph Franke, war begeistert. „Es haben mehr als die Hälfte unserer Kunden mitgeholfen, und so können wir heute diese 10 000 Euro an gemeinnützige Organisationen aufteilen“.

Die Idee zur Spendenaktion „Verne für Verne“ entstand im Herbst 2020, im Zuge der Zählerstand-Meldung für die Jahresabrechnung der Kunden der Stadtwerke Viernheim. Zum Schutz der Bürger und Mitarbeiter während der Corona-Pandemie wurden die Kunden darum gebeten, die Zählerstände selbst abzulesen und diese möglichst online zu übermitteln. Das so eingesparte Rückporto wurde im Anschluss an gemeinnützig tätige Vereine und Einrichtungen gespendet.

Große Resonanz verzeichnet

Da dank der großen Resonanz mehr als die Hälfte der Zählerstände online erfasst wurden, lösten die Stadtwerke jetzt ihr Versprechen ein, stockten den eingesparten Porto-Betrag auf 10 000 Euro auf und übergaben je 2 500 Euro an vier Organisationen, die mit ihrer Arbeit Menschen, die durch die Corona-Pandemie zusätzlich stark belastet sind, tatkräftig und ehrenamtlich unterstützen. Die Wahl fiel auf die Lebenshilfe, die Seniorenbegegnungsstätte, den Hospizverein sowie die Kinder- und Jugendfeuerwehr.

Tatkräftige Unterstützung

Der 1. Vorsitzende der Lebenshilfe Viernheim, Robert Miltner, berichtete im Zuge der Übergabe, dass man bisher gut durch die Pandemie gekommen sei. Es gebe jedoch unter den Bewohnern und Mitarbeitern des Johannes-Schrey-Haus Covid19-Infektionsfälle, sodass sich die Betroffenen in Quarantäne befänden. Es sei für alle Seiten keine einfache Zeit, man versuche seitens der Lebenshilfe mit verschiedenen Maßnahmen, die Bewohner der Wohnstätte sowie die verbliebenen Mitarbeiter zu unterstützen.

Stellvertretend für den Viernheimer Hospizverein bedankten sich die Koordinatorinnen Claudia Möller und Sabine Engelmann für die Spende. Der Viernheimer Hospizverein ist ein gemeinnütziger Verein zur Beratung und Begleitung unheilbar kranker und sterbender Menschen.

Auch für die Seniorenbegegnungsstätte kam die Spende laut Kassenwartin Gerlinde Denk „zum richtigen Zeitpunkt, um die dringende Renovierung der Einrichtung zu unterstützen“. Die Begegnungsstätte 55+, die im Herbst pandemiebedingt geschlossen werden musste, würde schmerzlich vermisst. Man mache nun aus der Not eine Tugend und nutze die Zeit, um das Haus umfassend zu renovieren.

Übungsaufgaben für die Kinder

Für die Kinder- und Jugendfeuerwehr nahmen Lisanne Englert und Dominik Benz die Spende entgegen. Da wegen der Pandemie seit einem Jahr kein Übungsdienst stattfinden könne, bemühe man sich, mit den Kindern und Jugendlichen weiterhin in Kontakt zu bleiben. So habe man beispielsweise zum Üben von speziellen Feuerwehrknoten an die Kinder und Jugendlichen Feuerwehrleinen ausgegeben. red

