Spende für die Tafel

Viernheim. Die Musikgruppe „Fiddler’s Red“ überreichte eine 500-Euro-Spende an die Viernheimer Tafel. Im Rahmen der „lebendigen Adventszeit“ fand im Dezember ein adventliches Konzert statt. Der Eintritt war frei, die Besucher wurden aber um eine Spende gebeten. Über 400 Euro kamen zusammen, was die Gruppe zu einem glatten Betrag aufrundete. Zur Probe der Band war nun Gemeindereferent Herbert Kohl zu Gast und nahm dankbar die Spendenbox des Konzerts entgegen. „Das ist eine großartige Unterstützung der Arbeit der Tafel“, sagte der Verantwortliche des katholischen Sozialzentrums. So müsse man weiterhin mit einer rasant ansteigenden Nachfrage umgehen und versuche dennoch, den Bedarf abzudecken. su (Bild: Sandra Usler)

