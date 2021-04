Viernheim. Ein internationales Online-Training gab es jetzt für die „Speedkids“ der TSV-Amicitia-Triathleten: Die Nachwuchsgruppe von Trainer Nico Honsowitz hatte „Besuch“ vom Bundesliga-Damen-Team des Vereins – Lena Gottwald und Leana Bissig schalteten sich aus Gran Canaria und der Schweiz zum wöchentlichen Athletik-Training zu.

Lena Gottwald, amtierende Weltmeisterin ihrer Altersklasse über die olympische Distanz und zweimalige V-Card-Triathlon-Gewinnerin, war aus dem Trainingslager in Gran Canaria zugeschaltet. Sie meldete sich bei sommerlichen Temperaturen aus dem Außenbereich ihres Hotels.

Leana Bissig, die Schweizer U23- Meisterin über die Supersprint-Distanz, beteiligte sich in ihrer Heimat am Jugendtraining. Die beiden Starterinnen der Triathlon-Bundesliga übernahmen zunächst das Warm-up. Bereits hier lernten die zehn- bis zwölfjährigen Jungen viel Neues kennen.

„Besonders gefallen hat mir, dass Leana dabei Übungen eingebracht hat, die an das Skifahren und an die Schweiz erinnern,“ zeigte sich Trainer Nico Honsowitz ebenso wie seiner Trainerkollegen Daniel Müller und Benedict Schnitzler begeistert von den Übungen in der Abfahrtshocke mit Gewichtsverlagerungen.

Während der 90 Minuten Athletik-Training blieb auch noch Zeit für die Fragen der Nachwuchstriathleten, und die waren natürlich sehr neugierig. So wollten sie den Alltag von Spitzen-Triathletinnen kennenlernen, fragten nach Trainingseinheiten und Erfahrungen mit virtuellen Radrennen in Corona-Zeiten.

„In dem Alter habe ich definitiv noch keine Stunde Athletik gemacht,“ zeigte sich Leana Bissig positiv überrascht von der Ausdauer der jungen Athleten. Für die 22-Jährige hat das gemeinsame Jugendtraining auch neue Erfahrungen gebracht: „Das war richtig interessant. Und man erinnert sich schnell wieder daran, wie man selbst mit Triathlon begonnen hat.“

Auch Lena Gottwald war voll des Lobes für die „Speedkids“ und ihre große Motivation. „Sie sind sehr diszipliniert beim virtuellen Training dabei, da diskutiert niemand über die Übungen.“ su

