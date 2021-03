Viernheim. Zumindest laut Trendergebnis ist die SPD wie zuletzt bei der Wahl 2011 wieder stärkste Kraft in der Viernheimer Stadtverordnetenversammlung. Nach der Auszählung der Listenstimmen, und ohne die Briefwahlbezirke, kam sie am Sonntagabend auf 30,4 Prozent der Stimmen. Das ist eine Verbesserung um 2,5 Prozentpunkten gegenüber dem Endergebnis vor fünf Jahren. Die CDU erreichte 26,8 Prozent, das entspricht einem Minus von 6,5 Prozent. Die Grünen schieben sich laut dem noch sehr vagen Ergebnis wieder auf Platz drei. 16,4 Prozent stehen zu Buche, ein deutliches Plus von 8,2 Prozent. Die UBV musste Federn lassen. Sie kommt auf 15 Prozent (zuletzt 22,6 Prozent). Ein Gewinner der Kommunalwahl ist auch die FDP, die sich von 4,0 auf 8,3 Prozent steigerte. Die WGV trat erstmals an und schaffte 3,1 Prozent.

Da die Wähler die Möglichkeit hatten, ihre Stimmen zu häufen (Kumulieren) und zu verteilen (Panaschieren) rechnet die Verwaltung mit mehreren Tagen, bis das Endergebnis vorliegt. wk