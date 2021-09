SPD ehrt ein Urgestein

Viernheim. Vor wenigen Wochen hatte der SPD-Ortsverein in kleinem Kreise verdiente Mitglieder geehrt. Daran hatte Heinz Rohrbacher nicht teilnehmen können. Deshalb besuchte eine SPD-Delegation mit den beiden Vorsitzenden Jenny Dieter und Michael Kosbau sowie Bundestagskandidat Sven Wingerter ihren Genossen zu Hause. Sie überreichten Rohrbacher im Beisein des Sohnes Karlheinz und seiner Gattin Anne die Ehrenurkunde und den Ehrenbrief mit goldener Anstecknadel sowie die Verleihungsurkunde und Willy-Brandt-Medaille.

Heinz Rohrbacher, der vor seinem Eintritt in die Partei bereits sieben Jahre den Jusos angehört hatte, hält damit der SPD seit 67 Jahren die Treue. Von 1977 bis 1985 gehörte er der Stadtverordnetenversammlung und von 1985 bis 2020 dem Magistrat an, seit 1998 als Ehrenstadtrat. 2017 erhielt er den Ehrenring der Stadt Viernheim. Er war 25 Jahre lang Vorsitzender der Behindertensportgruppe, über 40 Jahre lang im VdK-Vorstand. 1996 erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande. red