Spaziergang im Oktober

Viernheim. Der nächste Trauerspaziergang des Hospizvereins findet am Dienstag, 5. Oktober um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist am Eingang des Waldfriedhofs (Neuer Friedhof), Kirschenweg 6, in Viernheim. Die Spaziergänge waren Corona-bedingt eine gute Alternative für die Trauertreffen am Abend. Die drei Termine im August und September waren gut besucht. Deshalb bieten die Ehrenamtlichen einen weiteren Trauer-Spaziergang an.

Das Trauercafé und die Trauertreffs des Viernheimer Hospizvereins sind kostenlose Begegnungsstätten für Menschen, die sich mit Unterstützung von erfahrenen Trauerbegleitern austauschen möchten. Das Trauercafé findet an jedem zweiten Montag im Monat von 14.30 bis 16 Uhr statt. Der Trauertreff soll voraussichtlich ab November an jedem jeden ersten Dienstag im Monat von 19.30 bis 21 Uhr stattfinden. Die Organisatoren bitten um eine unverbindliche Anmeldung unter Telefon 06204/60 25 59, Fax 06204/91 80 88 8 oder per E-Mail an info@hospizverein-vhm.de. red