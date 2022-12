Spaß auf dem Bewegungspfad

Viernheim. Auch dieses Jahr hatte der Weihnachtsmann wieder Geschenke für die Kinder der Kindersportschule (KiSS) des TV 1893 Viernheim. An zwei Tagen durften sich die KiSS-Kids Weihnachtsgeschenke vor der Jahnhalle abholen. Vorher mussten sie sich jedoch erst einmal sportlich betätigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Weihnachtsbewegungspfad führte die Kinder durch Viernheim. Dort waren an verschiedenen Standpunkten Sportübungen ausgeschrieben, die zu machen waren, bevor es weiter Richtung Jahnhalle in der Wasserstraße ging. Somit wurden der Spaß, Sport und weihnachtliche Gedanken in der Adventszeit zusammengebracht. Als Belohnung erwarteten die Kinder Vorweihnachtsgeschenke, die sie sich nach der sportlichen Betätigung im Freien verdient hatten. Auch die Kleinsten (Windel-/MuKi-KiSS) durften sich an der Jahnhalle im Hof ein Geschenk abholen. Der Weihnachtsbewegungspfad wurde sehr gut angenommen und mit jeder Menge Spaß von allen Familienmitgliedern absolviert. red

Am Ende des Bewegungspfades wartet schon der Nikolaus. Er überreicht den Kindern ein kleines Weihnachtsgeschenk. © Kiss