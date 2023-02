Sie erfahren in der Fremde ein Stück Heimat: Das Familienbildungswerk (FBW) hat seit dem vergangenen Jahr einen ukrainischen Miniclub, in dem kleine Kinder betreut werden. Dank der Spende der Sparkasse Starkenburg kann das Projekt auch 2023 weiterlaufen – das Unternehmen hat 10 000 Euro an das Familienbildungswerk überwiesen.

Vorstand Manfred Rheiner und Vorstandssekretär Dieter König

