Spannung pur beim Herren-Spiel

Viernheim. Die Handballmannschaften des TSV Amicitia haben das Halbfinale der Aufstiegsrunde erreicht. Die Damen mussten dabei nicht einmal antreten: Weil Gegner SG Nussloch coronabedingt nicht antreten konnte und es kein Zeitfenster für ein Nachholspiel gibt, ziehen die Viernheimerinnen in die Runde der besten Vier ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Herren dagegen taten sich mehr als schwer, am Ende entschied ein Tor über den Einzug in die Halbfinalspiele. Denn Gegner SG Pforzheim/Eutingen 2 gewann mit 27:25 in der Viernheimer Waldsporthalle – das Hinspiel war mit 30:27 an den TSV Amicitia gegangen. Die Handballer erlebten im Rückspiel also ein Wechselbad der Gefühle, mehrmals waren die ambitionierten Herren eigentlich ausgeschieden und kämpften sich aber immer wieder zurück und in die nächste Runde.

Die SG trat, wie erwartet, als sehr spielstarker Gegner auf, der von Beginn an zeigte, das Hinspielergebnis korrigieren zu wollen. Das Viernheimer Angriffsspiel kam zunächst nicht ins Laufen, der Rückraum verzettelte sich in Einzelaktionen und die Außenspieler kamen überhaupt nicht ins Spiel. Trotzdem konnten die Hausherren in Führung gehen und den knappen Vorsprung auch behaupten. Mehr als auf 7:4 konnte sich die Mannschaft von Christian Müller und Mirco Ritter aber nicht absetzen, stattdessen kam Pforzheim/Eutingen immer wieder heran. Letztendlich war es Marius Walter im Tor zu verdanken, dass es mit einer knappen 12:11-Führung in die Pause ging, der Schlussmann parierte zwei Siebenmeter und vereitelte etliche Chancen der Gäste. Ein Wermutstropfen für die Viernheimer war das frühe Aus für Justus Mehl, er verletzte sich und konnte nicht mehr eingesetzt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach der Pause nahm die Dramatik von Minute zu Minute zu. Denn Viernheim wurde nervöser und Pforzheim witterte seine Chance, das Spiel noch drehen zu können. Fehler im Spielaufbau und ungenutzte Torchancen der Viernheimer wurden von der SG direkt bestraft. Sie gingen nicht nur in Führung, sondern bauten ihren Vorsprung auf fünf Tore aus (16:21, 45. Minute). Zu dem Zeitpunkt war der TSV Amicitia aus dem Titelrennen ausgeschieden.

Ein Wechsel auf der Torwartposition, mit Dennis Hoffmann für Walter, und Hossam Hassanien auf Rückraum-Mitte sowie ein erkennbarer Wille der gesamten Mannschaft brachten Viernheim nochmals zurück. In der 50. Minute war der Rückstand schon auf 20:22 verkürzt – jetzt wäre der TSV Amicitia wieder weiter. Mit dem Treffer zum 23:27 hatte die SG wieder den Vorteil. Und es wurden lange Schlussminuten für die Viernheimer Fans in der Waldsporthalle. Hassanien traf zum 24:27, damit wären die Südhessen im Halbfinale. 30 Sekunden vor Schluss kassierte König eine Zeitstrafe, glücklicherweise bei eigenem Ballbesitz. Ein Ballverlust und ein Tor der Gäste wären das sichere Aus gewesen. Trotz Manndeckung durch die Pforzheimer konnte der TSV Amicitia aber den Ball behalten und fast mit der Schlusssekunde einen weiteren Treffer erzielen. Als Jan Willner mit dem 25:27 alles klar machte, brach grenzenloser Jubel auf der Tribüne und am Spielfeldrand aus – selten hat man eine Heimniederlage so gefeiert.

Nächste Spiele

Am kommenden Wochenende geht es für die zwei Viernheimer Mannschaften direkt weiter mit der Aufstiegsrunde. Die Damen haben es zunächst im Heimspiel (am Samstag, 2 April, 17.30 Uhr) mit der TSG Wiesloch zu tun und wollen eine Woche später (Samstag, 9. April, um 17 Uhr) im Rückspiel das Finale erreichen. Die Herren fahren erst zum TV Knielingen, eine Woche später ist das Rückspiel in Viernheim. Die genauen Spieltermine hat der Verband noch nicht festgelegt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

TSV Amicitia: Marius Walter, Dennis Hoffmann 1; Jan Willner 2, Hossameldin Hassanien 3, Justus Mehl 1, Tim Gröger 4, Sven Walther, Robin Helbig 6/4, Björn Van Marwick 4, Philipp Oswald 1, Rouven Müller 1, Fabian Medler 1, Marcel König 1. su