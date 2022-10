Spannung bis zum Schluss

Viernheim. Der Name VfK Schifferstadt hat in Ringerkreisen immer noch einen besonderen Klang. Das liegt natürlich an den zahlreichen Titeln, die der Verein als Mannschaft und in Einzelwettbewerben in den vergangenen Jahren gewonnen hat. Aushängeschilder wie Wilfried Dietrich, der Kran von Schifferstadt, haben das Pfälzer Dorf weltberühmt gemacht. Für den Stemm- und Ringclub (SRC) Viernheim war der Auswärtskampf aber keine Reise in die Vergangenheit, was dort zählte, waren Siege. Am Ende konnten die Südhessen dann einen 16:11-Erfolg bejubeln.

Die Schifferstädter, die von Markus Scherer trainiert werden, mussten zuletzt für lange Zeit kleine Brötchen backen. Der Aufstieg in die Zweite Bundesliga war aber eine Rückkehr in das nationale Rampenlicht. Der Stemm- und Ringclub hatte die Pfälzer in dieser Zeit in den Schatten gestellt. In der laufenden Saison hatten die Gastgeber als Tabellenfünfter aber bisher bessere Karten als die Viernheimer, die vor dem Kampf Rang sechs belegten. Das sollte sich an diesem Tag jedoch ändern.

Den besseren Start erwischten die Hausherren durch Emre Sahin, der im Freistil bis 57 Kilo dem SRC-Talent Nils Gerber mit einem Schultersieg nach 1:36 Minuten keine Chance ließ. Danach sorgte Adam Varga umgehend für den Ausgleich. Den Vergleich mit Cuma Akgün im Griechisch-Römisch (GR) bis 130 Kilo konnte der ungarische Neuzugang auf Viernheimer Seite nach 2:07 Minuten technisch überlegen für sich entscheiden.

Einen Mannschaftspunkt steuerte Christian Vagiunic (GR/61 Kilo) im Kampf gegen Mateusz Dariusz Ropiak bei, den er mit 6:4 für sich entscheiden konnte. Danach ging wieder Schifferstadt in Führung, denn Yusuf Senyigit behielt gegen Sebastian Schmidt im Freistil bis 98 Kilo mit 7:1 die Oberhand. Vor der Pause war es SRCler Richard Vilhelm, der gegen Scott Gottschling im Freistil (bis 66 Kilo) einen Sieg durch höhere Wertung schaffte und für den unentschiedenen Zwischenstand von 6:6 sorgte.

Für Spannung war also gesorgt, als die Kämpfe wieder aufgenommen wurden. Den besseren Start erwischten aber erneut die Hausherren. VfK-Routinier Denis Kudla, zweifacher Bronzemedaillengewinner bei Olympia, ließ im Griechisch-Römisch (86 Kilo) Florian Scheuer technisch überlegen keine Chance. Pascal Hilkert drehte in seiner Paradedisziplin (GR/71 Kilo) gegen Marc Fischer den Spieß aber schnell um und hatte nach einem wahren Feuerwerk an Griffen innerhalb von 58 Sekunden genug Punkte für eine technische Überlegenheit gesammelt.

Danach musste sich Matthias Schmidt im Freistil bis 80 Kilo aber seinem Kontrahenten Christian Hermann nach der vollen Kampfzeit von sechs Minuten knapp mit 3:5 geschlagen geben. Die Begegnung blieb also weiterhin spannend. Yannick Ott bescherte den Viernheimern mit dem 9:5-Sieg im freien Stil der 75-Kilo-Klasse gegen Islam Koray Cakici dann wieder einen leichten Vorsprung.

Die finale Entscheidung musste einmal mehr im letzten Kampf des Abends fallen. Dort ging es dann aber doch ganz schnell, weil SRCler Alexandru Dosoftei im Griechisch-Römisch bis 75 Kilogramm seinen Schifferstädter Kontrahenten Samuel Remle schon nach 32 Sekunden technisch Überlegen mit 16:0 ausgepunktet hatte. JR