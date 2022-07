Spannendes Spiel am Vereinshaus

Viernheim. Es ist Tradition, dass die Sänger und die gesamte Vereinsfamilie des MGV 1846 im Sommer das beliebte Jupp-Kreutzer-Tischkegelturnier veranstalten. Das Turnier findet am Sonntag, 24. Juli, bereits zum 17. Mal statt, erneut auf der Terrasse des Vereinshauses am Sandhöfer Weg 1a.

Der Pokal, um den es geht, wurde vor zehn Jahren vom Sänger Jupp Kreutzer extra für dieses Turnier gestiftet. Das Prinzip des Spiels ist einfach: Eine Schnur mit einer Kugel am Ende verbunden wickelt sich um einen Holzpfosten, löst sich wieder und wirft mit Schwung die Kegel um. Mitmachen können nicht nur aktive Sänger des MGV, auch fördernde Mitglieder und interessierte Gäste sind eingeladen, am Turnier teilzunehmen.

Erlös kommt Verein zugute

Nach dem Einspielen werden die Spieler im Losverfahren den einzelnen Spieltischen zugeordnet. Die jeweils Besten der einzelnen Tische kommen immer eine Runde weiter, bis dann im Finale der Sieger ausgespielt wird. Im letzten Jahr gewann Matthias Berndt den ausgelobten Pokal und wird als Titelverteidiger alles daran setzen, den Wanderpokal erneut zu erringen.

Für das leibliche Wohl wird von Seiten des Vereins gesorgt. In den ersten Jahren wurde der Erlös der verzehrten Speisen und Getränke für einen wohltätigen Zweck gespendet, zuletzt kam das Geld dem MGV zugute. Das will der Verein auch in diesem Jahr so handhaben.

Wer sich im Tischkegeln ausprobieren will oder einfach nur mal zuschauen möchte, ist herzlich eingeladen, teilt der Verein mit. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr, die Siegerehrung ist für etwa 13 Uhr vorgesehen. su