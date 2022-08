Spannendes Rennformat

Viernheim. Für die Triathlon-Frauen des TSV Amicitia Viernheim steht am Sonntag, 7. August, das vierte von fünf Rennen in der 1. Triathlon-Bundesliga an. Und als Vierter der Gesamttabelle reisen die Starterinnen nach Nürnberg.

Das Team klopft nach einer bisher sehr gut verlaufenen Saison beim Spitzentrio an. Der Tabellendritte Witten hat derzeit nur zwei Punkte Vorsprung auf die Viernheimerinnen.

Das Team um Peter Grüber wird in Nürnberg wieder einmal in einer Konstellation antreten, wie es sie noch nie gegeben hat. Für die Starterinnen Lena Götzenberger und Maria Paulig wird es in Franken ein Heimrennen und damit ein persönlicher Höhepunkt, in ihrer Heimatstadt in der 1. Bundesliga zu starten. Nadine Klive reist fünf Tage vor ihrem Abflug zum Studienaufenthalt in den USA nach Nürnberg, um ihr Team zu unterstützen. Ursula Trützschler will sich in Nürnberg erneut beweisen: Mit Platz elf hatte sie im vergangenen Jahr eines ihrer besten Bundesligarennen abgeliefert und will dieses Erfolgserlebnis wiederholen.

Top 10 weiter das Ziel

„Wir wissen, dass viele Teams an uns vorbei auf Platz vier der Tabelle wollen“, schätzt Teamchef Peter Grüber die Situation vor dem Rennen mit einer ambitionierten Konkurrenz ein. Trotz des aktuellen Tabellenstandes bleibt Teamchef Gruber realistisch: „Wir freuen uns, wenn wir am Ende der Saison wieder einen Platz in den Top 10 erreichen könnten.“ Grüber hofft in Nürnberg auf eine geschlossene Mannschaftsleistung, das sei bisher der Schlüssel zum Erfolg gewesen.

Die Rennen in Nürnberg werden in einem neuen Format ausgetragen. Nach einem Prolog über 250 Meter Schwimmen, 6,1 Kilometer Radfahren und 1,5 Kilometer Laufen nehmen die Athletinnen die Zeitunterschiede mit in das knapp zwei Stunden später folgende Verfolgungsrennen über 500 Meter Schwimmen, 12,2 Kilometer Radfahren und 3,5 Kilometer Laufen. So soll es ein spannendes Rennen mit geringen Abständen und vielen Positionskämpfen geben.

Triathlon-Fans können das Nürnberger Rennen der Frauen des TSV Amicitia am Sonntag, 7. August, auf dem YouTube-Kanal der 1. Triathlon-Bundesliga verfolgen. Der Livestream startet um 15 Uhr mit dem Rennen der Frauen. Nach einer kurzen Pause geht es dann um 16.05 Uhr mit dem Wettkampf der Männer weiter. su