Spannender Tag für Junioren

Viernheim. Viele Partien stehen für die Fußballjunioren des TSV Amicitia am heutigen Samstag, 2. Oktober, auf dem Spielplan. Mehrere Begegnungen finden im Waldstadion statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dort macht die C1 um 12.15 Uhr den Anfang bei den Ligaspielen. Die Viernheimer haben den Spitzenreiter VfB Eppingen zu Gast, der bisher ohne Punktverlust in der Landesliga ist. Die B1-Junioren haben in der Verbandsliga zuletzt federn lassen müssen und treffen um 14 Uhr im Waldstadion auf den punktgleichen Tabellennachbarn SpVgg Neckarelz. Im Stadion an der Lorscher Straße nehmen die D2-Junioren den Punktspielbetrieb auf, erster Gegner ist um 13.45 Uhr die TSG 91/09 Lützelsachsen 3. Die A-Junioren fahren als Tabellenführer der Verbandsliga zum VfL Kurpfalz Neckarau. Spielbeginn ist um 12.30 Uhr. Ebenfalls auswärts am Ball sind die D1-Junioren, um 13 Uhr bei SKV Sandhofen 2.

Auch die E-Junioren sind mit ihren Spieltagen wieder im Einsatz, gleich drei TSV-Amicitia-Mannschaften sind in Viernheim am Ball. Die E2-Junioren treffen im Waldstadion ab 9 Uhr auf den SC 1910 Käfertal 2, DJK/Fort. Edingen-Neckarhausen 2 und die SG Hemsbach 2. Auch die E1-Junioren sind Gastgeber, ab 10.30 Uhr geht es gegen die TSG 91/09 Lützelsachsen, LSV 1864 Ladenburg und ASV Feudenheim. Die E3-Junioren haben eine kurze Anfahrt in den Familiensportpark und spielen ab 10 Uhr gegen die SG 1983 Viernheim, TSG Seckenheim 2 und MFC 08 Lindenhof 2. Die E4-Junioren fahren um 9 Uhr zum Spieltag nach Schönau und treffen dort auf Spvgg Wallstadt 4, TSV Schönau 2 und SC Pfingstberg-Hochstätt 3. su