Spannende Wettkämpfe

Viernheim. Der vierte von fünf Wettkämpfen in der 2. Triathlon-Bundesliga Süd führte das zweite Damen-Team des TSV Amicitia nach Saarbrücken. Zeitgleich zum Viernheimer V-Card-Triathlon ging in einem Mannschafts-Triathlon um Punkte für die Gesamtwertung der Liga.

Und dabei waren die Viernheimerinnen sehr erfolgreich: In der Besetzung Sophia Stößer, Raja Neumann, Kim Heidemann und Franziska Schildhauer kam das Team auf einen starken zweiten Platz. Mit einer Endzeit 1:36:26 Stunden hatte der TSV Amicitia nur 14 Sekunden Rückstand auf Sieger und Tabellenführer SV Würzburg.

Das Team von Trainerin Silke Heidemann hatte nach dem Schwimmen noch knapp vor Schongau geführt. Beim gemeinschaftlichen Radfahren fiel Viernheim auf Platz drei zurück. Also musste auf der Fünf-Kilometer-Laufrunde angegriffen werden. Im flotten Anfangstempo konnte das Team anfangs noch gut zusammen laufen. Dann entschied Trainerin Silke Heidemann, dass Sophia Stößer, Franziska Schildhauer und Kim Heidemann auf der letzten Laufrunde versuchen sollten, doch noch den zweiten Platz zu holen. Die drei Starterinnen verschärften das Tempo, überholten Schongau am Berg und liefen ganz nah auf Würzburg auf.

„Ein paar kleine taktische Feinheiten hätten vielleicht ausgereicht, um ganz oben auf dem Treppchen zu stehen“, analysierte Silke Heidemann später, „aber für ein erstes Teamrennen in dieser Konstellation war das große Klasse.“

In der Tabelle der 2. Bundesliga steht der TSV Amicitia II damit weiterhin auf Rang zwei. Diese Platzierung soll möglichst beim Saisonfinale am kommenden Wochenende abgesichert werden. In Baunatal am Sonntag, 5. September, wollen die Viernheimerinnen noch mal so richtig Gas zu geben. Am Start sind diesmal Nina Heidemann, Franziska Schildhauer und Sophia Stößer. Trainerin Silke Heidemann wird selbst an den Start gehen. Raja Neumann und Kim Heidemann sind zeitgleich bei der Jugend-DM in Jena am Start. su