Spannende Wettflüge

Viernheim. Nach spannenden 13 Wettflügen war es entschieden: Richard Hoock hat mit lediglich 437 Preiskilometern Vorsprung die Alltaubenmeisterschaft gewonnen. Auch wenn bei den letzten beiden Flügen nur vier Züchter mit ihren besten Tauben am Start waren, hätte es kaum spannender sein können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gerade das Team Hartmann stellte beim vorletzten Flug vom 334 Kilometer entfernten Langres noch einmal deutlich heraus, dass es mit knapp 70 Prozent der gesetzten Tauben in den Preisen ein Topteam am Start hatte. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wurde erneut mit der Fluggemeinschaft gereist. Werner Lamberth hatte hier auch gegen die größere Konkurrenz die schnellste Taube. Viorel Zinveliu kam mit seiner Taube auf Platz drei. Beim letzten Flug vom 414 Kilometer entfernten Auxerre hätte noch alles anders kommen können, doch am Ende reichte es knapp für die Alttaubenmeisterschaft. Richard Hoock gewann vor Werner Lamberth und Viorel Zinveliu.

Blick in die Zukunft

Die Alttaubenreise ist damit abgeschlossen, jetzt stehen die Jungtauben im Mittelpunkt. Die diesjährige Nachzucht wird nun für die kommende Saison in der Jungflugmeisterschaft vorbereitet. Diese Flüge sind besonders spannend, denn wer die Jugend hat, hält bekanntlich die Zukunft in Händen, und wer hier vorne dabei sein kann, hat gute Karten für die kommende Saison. red